 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

За первый сбитый F-16 российским военным пообещали 15 млн руб.

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: U.S. Air Force / Newsmakers / Getty Images)

Вознаграждение за первый сбитый американский истребитель F-15 или F-16 составит 15 млн руб. Такую сумму, как сообщило Минобороны, назвал заместитель исполнительного директора компании ФОРЭС Илья Потанин.

Он сообщил о награде за сбитые самолеты во время церемонии вручения вознаграждения за уничтожение натовских танков на Авдеевском направлении.

«Сегодня у нас была уже седьмая выплата. Получилось порядка 17 «Абрамсов» и «Леопардов», за каждую единицу по 500 тыс. руб.», — сказал Потанин.

«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 млн руб.», — пояснил менеджер.

Компания ФОРЭС занимается производством керамических гранул различных фракций, востребованных при добыче нефти и газа.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Впервые его прототип YF-16 поднялся в воздух в 1974 году в рамках конкурса на создание легкого вспомогательного истребителя ВВС США. Сегодня на вооружении 25 стран находится около 3 тыс. таких самолетов. F-16 производит преимущественно американская корпорация Lockheed Martin, а также авиастроительные компании в Бельгии, Дании, Нидерландах и Норвегии. Истребитель считается недорогим — по некоторым оценкам, в зависимости от модели его цена доходит до $63 млн.

Когда Украина может получить первые F-16 и что они изменят на поле боя
Политика
Фото:Andrew Renneisen / Getty Images

Страны Запада впервые пообещали передать Украине истребители в августе 2023 года. Задержки с поставками были связаны с вопросами по запчастям для них и языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Первые поставки летом 2024 года ранее анонсировала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Эта страна входит в число тех государств, которые обещали Украине F-16. Она отметила, что сначала украинская сторона получит самолеты от Дании, а потом из Нидерландов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны F-16 вознаграждение
Материалы по теме
Bloomberg связал задержку поставок F-16 Украине с языковым барьером
Политика
Нидерланды сообщили, что передадут Украине 24 истребителя F-16
Политика
Блинкен заявил, что союзники США уже сейчас направляют Украине F-16
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 95,78 (+0,03) Инвестиции, 15 июл, 17:49 Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 87,81 (+0,07) Инвестиции, 15 июл, 17:49
Суд в Москве оставил под арестом гендиректора WorldSkills Russia Общество, 16:45
На юге России ограничили электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС Общество, 16:38
В Госдуме предложили запретить дворникам шуметь по утрам Недвижимость, 16:38
Против Чириковой возбудили дело о фейках об армии и объявили в розыск Политика, 16:33
Спрос россиян на ипотеку на строительство частных домов удвоился Недвижимость, 16:19
Как компании «подружиться» с кадрами РБК и Millennium, 16:17
Дело самопровозглашенного создателя биткоина направили в прокуратуру Крипто, 16:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фанаты заполнили стадион «Реала» ради встречи с Мбаппе. Фоторепортаж Спорт, 16:13
Отпуск и больничный: что еще положено сезонным работникам Pro, 16:12
Торговую платформу «Кифа» предварительно оценили в ₽8,4 млрд перед IPO Инвестиции, 16:06
«Известия» узнали предварительную версию крушения Superjet в Подмосковье Общество, 16:05
В МИДе назвали очковтирательством заявления Киева о стремлении к миру Политика, 15:58
Курские власти сообщили о серьезном повреждении завода в Коренево Общество, 15:56
Фейгин заочно получил 11 лет колонии по делу о фейках про армию Политика, 15:53