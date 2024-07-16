За первый сбитый F-16 российским военным пообещали 15 млн руб.

Истребитель F-16 (Фото: U.S. Air Force / Newsmakers / Getty Images)

Вознаграждение за первый сбитый американский истребитель F-15 или F-16 составит 15 млн руб. Такую сумму, как сообщило Минобороны, назвал заместитель исполнительного директора компании ФОРЭС Илья Потанин.

Он сообщил о награде за сбитые самолеты во время церемонии вручения вознаграждения за уничтожение натовских танков на Авдеевском направлении.

«Сегодня у нас была уже седьмая выплата. Получилось порядка 17 «Абрамсов» и «Леопардов», за каждую единицу по 500 тыс. руб.», — сказал Потанин.

«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 млн руб.», — пояснил менеджер.

Компания ФОРЭС занимается производством керамических гранул различных фракций, востребованных при добыче нефти и газа.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду. Впервые его прототип YF-16 поднялся в воздух в 1974 году в рамках конкурса на создание легкого вспомогательного истребителя ВВС США. Сегодня на вооружении 25 стран находится около 3 тыс. таких самолетов. F-16 производит преимущественно американская корпорация Lockheed Martin, а также авиастроительные компании в Бельгии, Дании, Нидерландах и Норвегии. Истребитель считается недорогим — по некоторым оценкам, в зависимости от модели его цена доходит до $63 млн.

Страны Запада впервые пообещали передать Украине истребители в августе 2023 года. Задержки с поставками были связаны с вопросами по запчастям для них и языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Первые поставки летом 2024 года ранее анонсировала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Эта страна входит в число тех государств, которые обещали Украине F-16. Она отметила, что сначала украинская сторона получит самолеты от Дании, а потом из Нидерландов.