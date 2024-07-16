За первый сбитый F-16 российским военным пообещали 15 млн руб.
Вознаграждение за первый сбитый американский истребитель F-15 или F-16 составит 15 млн руб. Такую сумму, как сообщило Минобороны, назвал заместитель исполнительного директора компании ФОРЭС Илья Потанин.
Он сообщил о награде за сбитые самолеты во время церемонии вручения вознаграждения за уничтожение натовских танков на Авдеевском направлении.
«Сегодня у нас была уже седьмая выплата. Получилось порядка 17 «Абрамсов» и «Леопардов», за каждую единицу по 500 тыс. руб.», — сказал Потанин.
«Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 млн руб.», — пояснил менеджер.
Компания ФОРЭС занимается производством керамических гранул различных фракций, востребованных при добыче нефти и газа.
F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Способен выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять противовоздушную оборону (ПВО) противника, осуществлять перехват, проводить авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.
Впервые его прототип YF-16 поднялся в воздух в 1974 году в рамках конкурса на создание легкого вспомогательного истребителя ВВС США. Сегодня на вооружении 25 стран находится около 3 тыс. таких самолетов. F-16 производит преимущественно американская корпорация Lockheed Martin, а также авиастроительные компании в Бельгии, Дании, Нидерландах и Норвегии. Истребитель считается недорогим — по некоторым оценкам, в зависимости от модели его цена доходит до $63 млн.
Страны Запада впервые пообещали передать Украине истребители в августе 2023 года. Задержки с поставками были связаны с вопросами по запчастям для них и языковым барьером между обучающимися украинскими пилотами и их зарубежными инструкторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Первые поставки летом 2024 года ранее анонсировала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Эта страна входит в число тех государств, которые обещали Украине F-16. Она отметила, что сначала украинская сторона получит самолеты от Дании, а потом из Нидерландов.
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