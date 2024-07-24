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Военная операция на Украине ,  
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Главком ВСУ оценил пределы возможностей F-16 в конфликте на Украине

Главком ВСУ Сырский: F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия имеет превосходную авиацию и очень сильную ПВО, поэтому переданные Киеву истребители F-16 не смогут подлетать к линии фронта ближе чем на 40 км, признал Сырский. Москва критикует передачу вооружений Украине
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Истребители F-16, даже если поступят в ВСУ, не смогут подобраться к линии фронта ближе чем на 40 км из-за риска быть сбитыми, заявил в интервью The Guardian украинский главком, генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, Россия имеет превосходную авиацию и очень сильную противовоздушную оборону, из-за чего ВСУ вынуждены все чаще использовать более дешевые беспилотники и наземные дроны. «Мы боремся не количеством, а качеством. Беспилотники [сегодня] играют такую же большую роль, как артиллерия», — указал главком.

Вместе с тем Сырский отметил, что F-16, которые вскоре должны поступить на вооружение ВВС Украины, укрепят противовоздушную оборону, позволят Киеву более эффективно работать против российских крылатых ракет и поражать наземные цели. Однако из-за риска быть сбитыми они должны будут оставаться «в 40 км или более» от линии фронта, добавил он.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Впервые его прототип YF-16 поднялся в воздух в 1974 году в рамках конкурса по созданию легкого вспомогательного истребителя ВВС США. На вооружении 25 стран находится около 3 тыс. таких самолетов.

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Украина в течение четырех лет должна получить свыше 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды прямо сейчас направляют Украине обещанные самолеты, однако их количество он не уточнил.

Командование США призывало не ожидать «кардинальных изменений правил игры» после получения ВСУ истребителей, однако отмечало, что Киев получит «дополнительные возможности, которых у них сейчас нет». Politico со ссылкой на источники писало, что украинская армия не сможет направлять F-16 на территорию России или приближаться к ней, потому что российские ПВО легко собьют эти истребители.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что поставки Западом вооружений Украине для ударов по России не останутся без последствий. МИД России отмечал, что Москва будет рассматривать любые модификации полученных Украиной F-16 в качестве носителей ядерного оружия, а отправку самолетов Киеву расценит «как целенаправленную провокацию» со стороны США и НАТО.

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F-16 Александр Сырский Военная операция на Украине ВСУ ПВО истребители
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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