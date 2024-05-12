BI сообщил о применении украинской авиацией тактики «дикой ласки»

Украинские пилоты переняли тактику ВВС США во Вьетнаме, когда те позволяли ПВО противника себя обнаружить и запускали ракету по источнику сигнала, выяснил BI. Минобороны регулярно сообщает о перехвате противорадиолокационных ракет

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ВВС Украины применяют так называемую тактику «дикой ласки», ее впервые разработали США во время войны во Вьетнаме, пишет Business Insider (BI), изучив видеозаписи.

Эта стратегия предполагает, что пилоты реактивных самолетов позволяют радара ПВО противникам обнаружить себя, после чего радиолокационные волны отслеживаются до их источника, по тем координатам наносится удар ракетами AGM-88 (HARM), которые поставляются из США с середины 2022 года.

HARM — американская ракета класса «воздух-земля», дальность ее действия составляет около 150 км. Ракеты этого типа способны обнаруживать радары противника и поражать их даже после отключения радиолокационных систем. Их применяли в войнах на территории Ливии, Ирака и бывшей Югославии.

«Украина явно перенимает опыт западной военной мысли», — отметил в беседе с Business Insider аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс. Он отметил, что применение этой тактики связано с высоким риском, но «игра стоит свеч».

Минобороны России неоднократно отчитывалось о перехвате ракет HARM. В последний раз, 16 апреля, ведомство сообщило об уничтожении двух таких противорадиолокационных ракет.

При этом ракеты HARM сложно адаптировать для запуска с самолетов советской эпохи, составляющих авиапарк украинских ВВС. В апреле замминистра обороны США Уильям ЛаПланте рассказал, что Киев использовал планшеты iPad, чтобы позволить пилотам управлять западными ракетами.

Украина в этом году получит десятки западных истребителей F-16, предоставить их пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. По сведениям Reuters, первые самолеты прибудут в июне-июле. Несколько украинских летчиков завершают обучение и будут готовы для выполнения боевых задач, когда истребители прибудут в страну, сообщали ранее в ВСУ.

Москва критикует снабжение украинской армии. Президент Владимир Путин обещал, что российские военные будут уничтожать истребители в случае их передачи Киеву наравне с другой западной техникой.