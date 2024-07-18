В Венгрии сочли дурным вкусом отказ министров ЕС приехать в Будапешт

Виды Будапешта (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Отказ представителей некоторых стран приехать в Будапешт для неформальных встреч в рамках работы Евросоюза может объясняться их дурным вкусом, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«У них может быть дурной вкус», — сказал министр. По его словам, в Венгрии весело и здорово, европейские чиновники могли бы «приехать и получать удовольствие».

«Однако, если они не хотят приезжать, то что мы можем поделать?» — поинтересовался Сийярто в интервью «РИА Новости».

11 июля Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона сообщил, что министры самой Швеции, а также Финляндии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы пропустят неофициальные встречи в Венгрии на первом этапе ее шестимесячного председательства в ЕС этим летом. Ожидается, что в Будапеште 28–29 августа пройдет неформальный саммит глав внешнеполитических ведомств ЕС.

Вместо него Швецию будет представлять должностное лицо более низкого уровня, уточнил Кристерссон.

Также 63 депутата Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС — это произошло после поездок премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай. Кроме того, пресс-секретарь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер заявил, что коллегия ЕК не посетит Венгрию, хотя такая поездка является традиционным мероприятием в начале председательства, которое началось 1 июля.