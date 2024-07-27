Орбан не согласился со сравнением России с «неосталинистской автократией»
Описание России как «неосталинистской автократии» не соответствует действительности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад. Его слова приводит телеканал M1.
«Россия отличается от того, что мы видели раньше. <...> Экономическая жизнеспособность страны выдающаяся, это бесспорно», — сказал он. Кремль вынес урок после западных санкций в 2014 году, и нынешние ограничения не нанесли ожидаемый ущерб, считает Орбан. «Описание России как неосталинистской автократии не соответствует действительности», — подчеркнул венгерский премьер.
По его словам, несмотря на большие территории, Россия — «управляемая» страна, «логичная, спокойная и предсказуемая», в то время как «поведение Запада нерационально». Орбан назвал самой большой проблемой западных стран разобщенность.
предлагает установить прекращение огня, что, по его мнению, «ускорит переговоры» об урегулировании конфликта. И Россия, и Украина считают, что противник воспользуется временем для наращивания сил и продолжения боевых действий.
Визит Орбана в Россию раскритиковали украинские и европейские власти. Глава Евросовета Шарль Мишель указывал, что Будапешт не имеет мандата на контакты с Москвой от лица объединения. Как подчеркнули в Кремле, целью премьера Венгрии было уточнение позиции России по конфликту на Украине, за что теперь «глумятся над ним всем Евросоюзом».
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