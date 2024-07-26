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Политика ,  
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Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец рассказал о задании СБУ

Гражданин Германии Рико Кригер, которого белорусский суд приговорил к смертной казни за терроризм, рассказал телеканалу «Беларусь 1», что действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

По словам Кригера, он решил поехать на Украину и отправил заявки в несколько военных формирований. Позднее с ними связались кураторы из СБУ и предложили отправиться в Минск. «Сейчас, я думаю, СБУ использовала меня для выполнения нужных им заданий в Минске», — сказал он. Немец отметил, что позднее ему обещали заключить договор на уровне Минобороны Украины и платить €2 тыс. в месяц.

«Я очень надеюсь, что президент [Белоруссии Александр] Лукашенко меня простит и помилует», — добавил он.

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Рико Кригер

Как пишет «СБ. Беларусь сегодня», Кригер фотографировал территорию воинской части и военную технику, в том числе пусковые установки «Искандер», после чего отсылал фото украинским спецслужбам. Он также установил взрывчатку на железных путях станции Озерище — после там произошел взрыв перед прибытием пассажирского поезда.

Кригера осудили по пяти статьям и приговорили к смертной казни — расстрелу. Он не стал обжаловать решение суда, приговор вступил в силу.

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Теги
Белоруссия Германия Александр Лукашенко СБУ
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