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Военная операция на Украине ,  
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Приговоренный в Белоруссии к казни немец обвинил Германию в бездействии

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Военная операция на Украине
Рико Кригер
Рико Кригер (Фото: Правозащитный центр «Вясна» / Telegram)

Немец Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни за терроризм и наемничество, обвинил Германию в бездействии и отсутствии попыток связаться с Минском по его делу. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство должно бороться за меня, но это делает только моя семья. Единственные, кто за меня еще как-то бьются, это отец, мама и бабушка», — рассказал Кригер. Он отметил, члены семьи пытаются уговорить немецкое правительство предпринять какие-либо шаги по его спасению.

Кригер заявил, что сделал для себя вывод о нежелании Германии идти на контакт с Белоруссией, хотя «шансы для меня есть». Но власти ничего не делают, отметил мужчина.

По словам Кригера, после задержания ему удалось встретиться с немецкими дипломатами и они сказали ему, что правительство Германии ничего не может сделать. «Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего, не говоря уже о геле для душа или полотенце. А мне ответили: «Если ваш отец или другие родственники оплатят, а так — нет», — уточнил мужчина.

Ведущий программы заявил, что Кригер обратился с просьбой о помощи к канцлеру Германии Олафу Шольцу, но ответа не последовало.

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Фото:ssu.gov.ua

В Белоруссии Кригера обвинили по шести статьям: по ч. 3 ст. 289 — «Акт терроризма», ст. 358 прим. 1 — «Агентурная деятельность», ст. 133 — «Наемничество», ч. 3 ст. 361 прим. 1 — «Создание экстремистского формирования либо участие в нем», ч. 4 ст. 295 — «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» и по ч. 4 ст. 309 — «Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения». Он находится под стражей с 13 октября 2023 года.

Как сообщил журнал Bild, Кригер работал фельдшером скорой помощи в Красном Кресте. Его задержали в Белоруссии 6 ноября 2023 года за участие в боевых действиях в составе полка им. Кастуся Калиновского, который в стране признан экстремистским формированием. По данным Bild, этот полк воюет на Украине на стороне ВСУ. В формировании связь с Кригером отрицают.

Белоруссия — последняя европейская страна, где до сих пор применяется смертная казнь. За то, чтобы ее оставить, на референдуме 1996 года проголосовали более 80% белорусов. Приговоренных к смертной казни расстреливают.

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Теги
Германия Белоруссия Украина ВСУ смертная казнь
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