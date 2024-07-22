Раскрыта суть дела приговоренного в Белоруссии к смертной казни немца

Приговоренный в Белоруссии к смертной казни немец не стал обжаловать приговор

Рико Кригер, по версии следствия, установил взрывчатку на железнодорожных путях, из-за чего там произошел взрыв, а также фотографировал воинскую часть и военную технику по заданию СБУ, пишет «СБ. Беларусь сегодня»

Рико Кригер (Фото: Rico Krieger / LinkedIn)

Приговоренный в Белоруссии к смертной казни немец Рико Кригер, по версии следствия, установил взрывчатку на железнодорожных путях, из-за чего там произошел взрыв, пишет газета «СБ. Беларусь сегодня».

Также немец по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) фотографировал территорию воинской части и военную технику, участок железнодорожных путей и вагоны, после чего отсылал фото украинским спецслужбам, утверждает следствие.

Кригера обвинили по шести статьям: по ч. 3 ст. 289 — «Акт терроризма», ст. 358 прим. 1 — «Агентурная деятельность», ст. 133 — «Наемничество», ч. 3 ст. 361 прим. 1 — «Создание экстремистского формирования либо участие в нем», ч. 4 ст. 295 — «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» и по ч. 4 ст. 309 — «Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения». Он находится под стражей с 13 октября 2023 года.

Из материалов дела следует, что не позднее 20 сентября прошлого года гражданин Германии решил вступить в «полк Калиновского» (состоит из белорусов, воюющих на стороне Украины; признан в Белоруссии экстремистским формированием). В «полку Калиновского» заявили, что Кригер не причастен к деятельности полка.

В республику обвиняемый въехал как турист 2 октября 2023 года, при себе он имел беспилотник. 4 октября, как утверждается, Кригер по заданию СБУ фотографировал территорию в/ч 97115 и военную технику, а на следующий день — участок железнодорожных путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу рядом со станцией Озерище, а потом отправил фото куратору.

После этого немец установил взрывчатку на железнодорожных путях станции Озерище, отчитался перед куратором и вернулся в гостиницу в Минске. 6 октября обвиняемый собирался улететь в Баку. 5 октября около полуночи произошел взрыв перед прибытием на станцию пассажирского поезда, пишет «СБ». По словам представителя Борисовской дистанции путей Минского отделения Белорусской железной дороги, в результате были «полностью разрушены шпалы, рельсы смещены, выгнуты наружу, повреждены ж/д полотно, крепление, разбросан щебеночный балласт с образованием воронки, оголена арматура».

Гражданина Германии задержали 6 октября — в день, когда он должен был покинуть страну. Он признал себя виновным по одной статье — об агентурной деятельности. «Что касается агентурной деятельности, я признаю в рамках тех доказательств, которые были приведены в судебном процессе», «то есть агентурная деятельность в полном объеме, все остальное я не признаю», — приводит издание его слова.

Газета также приводит показания Кригера, согласно которым он говорил, что «почти ничего» не знал о происходящем на Украине, «за исключением того, что там проходит военная спецоперация», а о «полке Калиновского» знает из «Википедии». «По видеосвязи мне позвонил рекрутер, вербовщик», «мне сказали, что с моими способностями я буду очень нужен Украине», — цитирует газета показания обвиняемого.

Рико Кригера приговорили к расстрелу в июне. Кригер, пишет издание, не стал обжаловать приговор, он вступил в силу.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что «консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран».