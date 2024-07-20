Bild: в Белоруссии приговорили к расстрелу немца за участие в боях на Украине

В Белоруссии приговорили к расстрелу немца за участие в боях на Украине

Рико Кригер был задержан в Белоруссии в ноябре, его обвинили в участии в боевых действиях на Украине в составе полка им. Кастуся Калиновского, пишет Bild. По данным газеты, белорусский суд приговорил его к расстрелу

Рико Кригер (Фото: из личного архива Rico Krieger)

Гражданин Германии, 30-летний Рико Кригер после закрытого слушания был приговорен белорусским судом к смертной казни через расстрел, сообщает Bild.

Как пишет газета, Кригер работал фельдшером скорой помощи в Красном кресте. Его задержали в Белоруссии 6 ноября прошлого года по обвинению в участии в боевых действиях в составе полка им. Кастуся Калиновского (признан экстремистским формированием в республике).

Bild отмечает, что этот полк воюет на Украине на стороне ВСУ. В самом полку ранее отрицали, что Кригер воевал в его рядах. В министерстве иностранных дел Германии сообщили газете, что знают о приговоре. Других комментариев там не предоставили. Белорусская сторона официально о приговоре не сообщала.

Белорусский оппозиционный портал «Зеркало» (признан экстремистским в республике) пишет, что мужчину обвинили в незаконных действиях с огнестрельным оружием, приведении в негодность транспорта или путей сообщения, создании или участии в «экстремистском» формировании, агентурной деятельности, наемничестве и акте терроризма.

По данным правозащитной организации «Весна» (признана экстремистской в Белоруссии), помимо работы в немецком Красном Кресте, Кригер был сотрудником вооруженной охраны в посольстве США в Берлине. Это первый в истории Белоруссии случай, когда человек получил приговор за наемническую деятельность, отмечает организация.

РБК направил запрос в правительство и министерство юстиции Белоруссии.

Белоруссия — последняя европейская страна, где до сих пор применяется смертная казнь. За то, чтобы ее оставить, на референдуме 1996 года проголосовало более 80% белорусов. Приговоренных к смертной казни — расстреливают.

Казнь в Белоруссии, в частности, может применяться за убийство представителя иностранного государства или международной организации «в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве», в некоторых случаях терроризма в отношении иностранного дипломатического представительства или государственного/общественного деятеля внутри страны и др.

В марте 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, также вводящий смертную казнь за государственную измену для госслужащих и военнослужащих.