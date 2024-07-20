Минск сообщил о диалоге с Берлином из-за смертного приговора наемнику ВСУ

МИД Белоруссии в Минске (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

МИД Белоруссии ведет диалог с дипломатами из Германии по вопросу смертного приговора гражданину ФРГ, который воевал на стороне ВСУ, заявил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. Об этом сообщает белорусское информационное агентство БелТА.

«Консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран», — рассказал Глаз.

По его словам, Минск придерживается международных норм и двусторонних соглашений, поэтому обеспечил «к этому лицу консульский доступ». Белорусская сторона с пониманием относится к заботе Германии о своем гражданине, подчеркнул дипломат.

«С учетом просьбы МИД ФРГ конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации белорусской стороной предложены», — отметил он.

Белоруссия — последняя европейская страна, где до сих пор применяется смертная казнь. За то, чтобы ее оставить, на референдуме 1996 года проголосовали более 80% белорусов. Приговоренных к смертной казни расстреливают.

20 июля в Белоруссии 30-летнего немца Рико Кригера приговорили к смертной казни через расстрел по обвинению в участии в боевых действиях на Украине в составе полка им. Кастуся Калиновского. Его задержали в Белоруссии 6 ноября 2023 года. В МИД Германии сообщили, что знают о приговоре.