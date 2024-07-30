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Пентагон доложил об испытании гиперзвукового оружия

США приступили к новому раунду тестов, прежде некоторые запуски прошли неудачно или вовсе были отменены. Сейчас гиперзвуковое оружие есть у России и Китая
Фото: Jim Ross / NASA / Getty Images
Фото: Jim Ross / NASA / Getty Images

Американская армия недавно начала испытания гиперзвукового оружия, сообщили WarZone в Пентагоне. Ведомство не уточнило, прошли ли испытания успешно, какую конкретно систему задействовали и даже был ли проведен пуск ракет.

К испытаниям приступили на мысе Канаверал во Флориде, где располагается база космических сил США и проводятся запуски космических аппаратов.

«Эти испытания стали важным этапом в разработке оперативной гиперзвуковой технологии. Были собраны важные данные о производительности оборудования и программного обеспечения, которые будут способствовать дальнейшему прогрессу в развертывании гиперзвукового оружия», — добавил представитель Пентагона.

Армия США не уточнила дату проведения испытания, однако из публичных предупреждений для летчиков и моряков следует, что это произошло 25 июля, заметил WarZone. В этот день энтузиасты, использующие системы отслеживания полетов, зафиксировали присутствие в районе мыса Канаверал самолетов для слежения за полетом ракет, которые использовались при тестовых запусках гиперзвуковых ракет.

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Предыдущие испытания гиперзвукового оружия США несколько раз сталкивались со сложностями. В 2023 году три раунда испытаний были отменены из-за проблем с пусковой установкой. Этой весной прошли новые испытания, завершившиеся успешно. Запуск ракеты осуществили со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

Гиперзвуковое оружие поставят в армию США не раньше 2025 финансового года (начинается 1 октября), уверены в конгрессе.

Сейчас гиперзвуковое оружие состоит на вооружении в России и Китае. Как считает американская разведка, Пекин в этой сфере обогнал Москву по вспомогательной инфраструктуре и количеству систем. Источники Times также рассказывали, что на Западе больше обеспокоены китайскими системами, чем российскими.

Российский президент Владимир Путин в 2018 году объявил о наличии у Москвы гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Авангард», а в 2021-м сообщил, что испытания гиперзвуковой ракетной системы «Циркон» завершены.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Пентагон США гиперзвуковые ракеты ракетные испытания Канаверал
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