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Политика ,  
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В конгрессе назвали минимальный срок появления гиперзвукового оружия США

Конгресс: первое гиперзвуковое оружие появится у США не раньше 2025 года
Гиперзвуковое оружие в армию США могут поставить не раньше 2025 финансового года при условии, если успешные испытания пройдут до 31 декабря, считают в конгрессе. Во время двух последних испытаний выявлялись проблемы
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Армия США не смогла достичь своей цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), до начала 2025 финансового года, который начнется 1 октября, говорится в отчете Счетной палаты США (Управления подотчетности правительства, GAO, подведомственно конгрессу). На это обратил внимание Bloomberg

По оценкам департамента, первая партия из четырех пусковых установок, сопутствующего оборудования и первоначального запаса из восьми новых гиперзвуковых ракет, разрабатываемых армией и военно-морским флотом, может быть поставлена в 2025 финансовом году, если испытания пройдут успешно к 31 декабря текущего года (финансовый год в США отличается от календарного и исчисляется с 1 октября по 30 сентября). Однако, отмечают в GAO, если во время испытаний обнаружатся проблемы, то постановка на вооружение может быть отложена на более длительный срок.

Представители программы разработки гиперзвукового оружия уточнили, что первая ракета серийного производства будет поставлена примерно через шесть недель после первого успешного испытания, а первая батарея из восьми ракет — через 11 месяцев.

Министр ВВС США объяснил проблемы с созданием гиперзвукового оружия
Политика

В отчете сказано, что во время двух последних испытаний в 2023 году были выявлены проблемы с пусковой установкой и процедурой запуска. Армия планирует отдельно протестировать процедуру, прежде чем возобновить летные испытания. Представители программы сообщили, что следующее комплексное летное испытание с пусковой установкой состоится не ранее четвертого квартала 2024 финансового года. Военно-морской флот также планирует вернуться к летным испытаниям в 2024 финансовом году.

Армия заявила, что программа «находится на пути к осуществлению необходимых корректирующих действий» после прошлых неудач в испытаниях.

Bloomberg отмечает, что это усугубляет задержку с развертыванием ракет следующего поколения, которые уже находятся на вооружении Китая и России. До этого Times писала, что на Западе больше опасений вызывает именно гиперзвуковое оружие, которое стоит на вооружении у Китая, а не России.

Times узнала о тревоге Запада из-за гиперзвуковых ракет КНР, а не России
Политика
Фото:Feng Li / Getty Images

О неудачах в разработке гиперзвуковых ракет в США на разных стадиях ранее сообщала The Wall Street Journal. Министр Военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл объяснял это проблемами с доступностью полигонов и мощностей для испытаний. По словам командующего Космическими силами США генерала Ченса Салтцмена, у Вашингтона на околоземной орбите нет всех составляющих для испытания системы выявления гиперзвукового оружия «в полной боеготовности». В начале мая он сказал, что Вашингтон планирует достичь этого «в течение года или около того».

В середине марта 2024 года США провели испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля». Запуск ракеты был осуществлен со стратегического бомбардировщика B-52. В заявлении ВВС США отмечалось, что испытание прошло успешно, однако скорость полета ракеты не раскрывалась. Reuters уточнял, что в прошлые разы испытуемое оружие летело как минимум в пять раз быстрее скорости звука.

В России за последние годы было разработано несколько типов гиперзвуковых ракет: «Циркон» морского базирования, «Кинжал» воздушного базирования и «Авангард» шахтного базирования. Минобороны отчитывалось о применении ракет «Кинжал» в ходе военной операции на Украине.

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Теги
Георгий Смирнов, Полина Мартынова Полина Мартынова
гиперзвуковая ракета США испытание ракет Пентагон

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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