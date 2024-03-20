Times узнала о тревоге Запада из-за гиперзвуковых ракет КНР, а не России
Гиперзвуковое оружие Китая вызывает у Запада больше беспокойства, чем российское, пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.
«Скорость — это новая скрытность, это способ уклониться от систем радиолокационной защиты», — сказал собеседник The Times из британской военной разведки.
Примером подобной китайского ракеты является DF-27. Это ракета средней дальности, может преодолевать свыше 3 тыс. миль (почти 5 тыс. км), ее боеголовки способны отклоняться для избежания обнаружения радиолокационными средствами или перехвата, пишет Times.
South China Morning Post (SCMP) сообщала в прошлом году со ссылкой на источник, что к тому моменту ракета, которую никогда официально не представляли, находилась на вооружении китайской армии уже четыре года. США в 2021-м оценивали дальность ее полета в 5-8 тыс. км, то есть ракету Китай может использовать для удара по Гавайям, отмечает SCMP.
17 марта военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля». Запуск был осуществлен со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане. Скорость полета ракеты не раскрывалась, Reuters уточнял, что в прошлые разы испытуемое оружие летело как минимум в пять раз быстрее скорости звука.
На вооружении России есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Российское Минобороны не раз отчитывалось о том, что использовало их в ходе военной операции на Украине. Например, в январе вместе с другими ракетами и беспилотниками их применяли для ударов по местам производства снарядов калибра 155, 152 и 125 мм, пороха и дронов. В 2018 году президент Владимир Путин говорил, что ракета летает быстрее скорости звука в десять раз, имеет дальность 2 тыс. км и может «гарантированно преодолевать все существующие <...> и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны».
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