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«Известия» узнали о плане модернизации кораблей ВМФ для защиты от дронов

«Известия»: Минобороны утвердило план модернизации кораблей ВМФ для защиты от дронов

Министерство обороны утвердило план усиления защиты кораблей Военно-морского флота для защиты от надводных и подводных беспилотников, сообщили «Известиям» источники в ведомстве.

По данным собеседников газеты, на судах появятся дополнительные станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и специальные огневые точки, часть из которых будет оснащена крупнокалиберными пулеметами.

Часть российских боевых кораблей и судов, в том числе как минимум один десантный корабль, уже прошли соответствующую модернизацию.

В июне главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что все новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон». При этом в ВМФ не откажутся от ракет «Оникс» и «Калибр», уточнил он.

Все новые малые ракетные корабли российских ВМФ также будут вооружать беспилотниками воздушного и морского базирования, рассказывал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов. «На новых кораблях беспилотники будут размещены побортно, их можно будет спускать на воду и поднимать. По уму сделать надо так, чтобы спускать беспилотники на ходу корабля. На кораблях, уже построенных, есть помещения, где можно разместить морские беспилотники», — пояснил он.

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Теги
Минобороны ВМФ военные корабли дроны беспилотники
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