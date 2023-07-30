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Главный военно-морской парад в Петербурге ко Дню ВМФ. Прямая трансляция
В Петербурге начался главный военно-морской парад ко Дню ВМФ
В воскресенье, 30 июля, в России будут отмечать День Военно-морского флота. Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге. В городе на время парада будет перекрыта часть улиц.
Традиционно параде в Петербурге принимает президент России Владимир Путин.
В день проведения парада 30 июля с 11.00 до 14.00 и с 21.00 до 23.30 часов будут зажжены факелы Ростральных колонн.