Главный военно-морской парад в Петербурге ко Дню ВМФ. Прямая трансляция

В воскресенье, 30 июля, в России будут отмечать День Военно-морского флота. Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге. В городе на время парада будет перекрыта часть улиц.

Традиционно параде в Петербурге принимает президент России Владимир Путин.

В день проведения парада 30 июля с 11.00 до 14.00 и с 21.00 до 23.30 часов будут зажжены факелы Ростральных колонн.