В Севастополе открыли мемориальную доску морякам затонувшего «Саратова»

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В Севастополе открыли мемориальную доску морякам Черноморского флота, погибшим в ходе военной операции на Украине, передает ТАСС. Командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ, контр-адмирал Феликс Меньков в ходе церемонии сообщил, что таким образом будет увековечена память моряков, погибших на затонувшем большом десантном корабле «Саратов» и на кораблях «Новочеркасск» и «Цезарь Куников».

Мемориальная доска установлена на фасаде здания у причала Минная стенка в Севастополе. На ней 12 имен.

«Год назад в ходе боевых действий мы потеряли большой десантный корабль «Саратов», потеряли личный состав десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников». Сегодня первая траурная годовщина этого события. Мы собрались отдать долг памяти нашим погибшим товарищам, увековечить их память», — сказал контр-адмирал.

Сообщения о затоплении корабля в гавани Бердянска появились в конце марта. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что по порту был нанесен удар ракетами «Точка-У». Один корабль после удара загорелся. 1 июля Рогов сообщил, что в порту Бердянска прошла операция по подъему затонувшего корабля «Саратов». «Затопление БДК было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара», — рассказал он.

В апреле губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил гибель командира большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота Александра Чирвы. Он сообщил, что капитан погиб от ран, полученных в бою.