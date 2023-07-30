Минобороны: Российские войска отразили семь атак ВСУ в ДНР, в том числе под Клещеевкой

Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ на четырех направлениях

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные за сутки суммарно отразили 11 атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком, красно-лиманском, южно-донецком и запорожском направлениях, сообщили в пресс-службе Минобороны. Семь попыток атак украинские силы совершили в ДНР, в том числе под селом Клещеевка.

«На донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражено семь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в районе Дзержинска (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны, а потери ВСУ на направлении составили до 190 человек.

На южно-донецком и запорожском направлениях российские войска отразили атаку ВСУ в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 250-ти украинских военнослужащих.

На краснолиманском направлении отражены три атаки ВСУ в районе населенного пункта Ковалевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих.

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