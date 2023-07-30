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Собянин сообщил о повреждении башен в «Москва-Сити» из-за атаки дронов

Собянин: Москву атаковали дроны, повреждены фасады на двух башнях в «Москва-Сити»
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Атаки беспилотников на Москву

В ночь на 30 июля Москву атаковали украинские беспилотники, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях в «Москва-Сити». Жертв и пострадавших нет.

Агентство ТАСС ранее сообщило о взрыве в 50-этажном здании в IQ-квартале в центре Москвы по адресу Пресненская набережная, 10с2. Канал 112 писал, что в башню в районе шестого-седьмого этажей врезался дрон. В здании «нарушено остекление», его эвакуировали.

Помимо этого, писало агентство со ссылкой на силовые структуры, средства противовоздушной обороны сбили на западе Подмосковья два дрона самолетного типа. Сейчас власти устанавливают, по каким целям они собирались нанести удар. 112 писал о сбитых БПЛА в Одинцово и Красногорске.

По данным ТАСС, в Москве и Подмосковье ввели временное ограничение на нахождение в воздухе любых воздушных судов.

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