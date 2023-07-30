В Подмосковье сбили два беспилотника

На западе Подмосковья средства ПВО сбили два беспилотника, которые собирались атаковать Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Телеграм-канал 112 пишет, что дроны сбили в районе Одинцово и Красногорска.

Агентство также сообщило о взрыве в 50-этажном здании «IQ-квартала» в «Москва-Сити». Здание находится по адресу Пресненская набережная, 10с2. Как сказал источник, там «нарушено остекление», никто не пострадал. По данным 112, в здание в районе шестого-седьмого этажей врезался дрон.

Материал дополняется