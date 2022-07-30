Захарова назвала актом национализма слова сотрудницы консульства Норвегии

По мнению Захаровой, МИД Норвегии должен отреагировать на инцидент с сотрудницей консульства, поругавшейся с персоналом отеля, до того, как это сделает Россия

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Инцидент с сотрудницей консульства Норвегии, которая в одном из отелей в Мурманской области заявила о ненависти к русским, является проявлением ненависти и национализма, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На видео, распространенном Telegram-каналом Mash, женщина говорит сотруднику отеля, что «ненавидит русских». Поводом для конфликта, как пишет Mash, стала просьба менеджеров отеля подождать, пока горничные закончат уборку в номере.

«В МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно», — заявила Захарова.

По ее мнению, в словах сотрудницы консульства «прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство». Представитель МИДа отметила, что женщина на видео — сотрудница консульства Элисабет Эллингсен, в Россию она приехала в 2019 году.

По данным Mash, полиция начала проверку высказываний гражданки Норвегии, ей грозит уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК).

РБК направил запросы в пресс-службу УМВД по Мурманской области, в генеральное консульство Норвегии в Мурманске, посольство Норвегии в России и МИД Норвегии.

С 1 июля генконсульство Норвегии в Мурманске перестало предоставлять услуги населению. Дипмиссия посоветовала обращаться в два других генконсульства на территории России — в Москве и Санкт-Петербурге.

В феврале Норвегия рекомендовала своим гражданам отказаться от любых поездок в Россию. Страна также присоединилась к санкциям ЕС против России и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов, а порты — для судов.