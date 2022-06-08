Норвегия закроет генконсульство в Мурманске

Все три генконсульства Норвегии в России испытывают сложности. В последнее время для миссии в Мурманске сузилось пространство для продвижения интересов Осло, оно будет временно закрыто, решили в МИД королевства

Генконсульство Норвегии в Мурманске (Фото: norwayinmurmansk / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно перестанет с 1 июля предоставлять услуги населению, говорится в сообщении МИДа королевства.

«Пространство, в котором генеральное консульство в Мурманске может продвигать норвежские интересы, со временем резко сузилось. Мы не можем нормально работать, когда практически нет никакой активности», — сказано в сообщении норвежского министерства.

В МИД Норвегии назвали Мурманскую область «особым регионом с сильным военным присутствием», что обуславливает рамки работы дипмиссии. Министерство посоветовало обращаться в два других генконсульства на территории России, они расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

«В двух других наших миссиях в России тоже тяжелые времена, но в Мурманске ситуация совершенно иная. Для Норвегии важно иметь резидентуру на севере, которая может продвигать норвежские интересы. Таким образом, закрытие является временным», — подчеркнула министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Генконсульство в Мурманске возобновит работу, если это позволит ситуация, заверили в министерстве, отметив при этом, что «существует мало шансов на то, что ситуация изменится». Это грозит тем, что генконсульство в Мурманске не будет работать продолжительное время, предупредила министр.

Норвежский МИД в конце февраля порекомендовал гражданам страны воздержаться от любых поездок в Россию. Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Затем, в конце апреля, Норвегия вместе со странами ЕС запретила заходить в свои порты российским кораблям.

Читайте на РБК Pro Pro Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Инструкции Pro Не «Макдональдс», а «Точно он»: как менять бренд уходящим из РФ компаниям Не «Макдональдс», а «Точно он»: как менять бренд уходящим из РФ компаниям Статьи Pro Почему искусственное мясо не спасет мир от продовольственного кризиса Почему искусственное мясо не спасет мир от продовольственного кризиса Статьи Pro Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании Статьи Pro Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании Инструкции Pro Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать Статьи

В начале марта визовые центры Норвегии в России прекратили прием заявлений на получение шенгенской визы или вида на жительство. В компании — партнере посольства VFS Global объяснили тогда эту ситуацию техническими проблемами и «другими непредвиденными ограничениями, связанными со сложившейся ситуацией».

В МИД России в середине мая решили выйти из Совета государств Балтийского моря, туда, среди прочих, входит Норвегия. Хюитфельдт в беседе с телеканалом TV2 затем выразила уверенность, что «без России сотрудничество может быть лучше и даже теснее».