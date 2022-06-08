Норвегия закроет генконсульство в Мурманске
Генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно перестанет с 1 июля предоставлять услуги населению, говорится в сообщении МИДа королевства.
«Пространство, в котором генеральное консульство в Мурманске может продвигать норвежские интересы, со временем резко сузилось. Мы не можем нормально работать, когда практически нет никакой активности», — сказано в сообщении норвежского министерства.
В МИД Норвегии назвали Мурманскую область «особым регионом с сильным военным присутствием», что обуславливает рамки работы дипмиссии. Министерство посоветовало обращаться в два других генконсульства на территории России, они расположены в Москве и Санкт-Петербурге.
«В двух других наших миссиях в России тоже тяжелые времена, но в Мурманске ситуация совершенно иная. Для Норвегии важно иметь резидентуру на севере, которая может продвигать норвежские интересы. Таким образом, закрытие является временным», — подчеркнула министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
Генконсульство в Мурманске возобновит работу, если это позволит ситуация, заверили в министерстве, отметив при этом, что «существует мало шансов на то, что ситуация изменится». Это грозит тем, что генконсульство в Мурманске не будет работать продолжительное время, предупредила министр.
Норвежский МИД в конце февраля порекомендовал гражданам страны воздержаться от любых поездок в Россию. Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Затем, в конце апреля, Норвегия вместе со странами ЕС запретила заходить в свои порты российским кораблям.
В начале марта визовые центры Норвегии в России прекратили прием заявлений на получение шенгенской визы или вида на жительство. В компании — партнере посольства VFS Global объяснили тогда эту ситуацию техническими проблемами и «другими непредвиденными ограничениями, связанными со сложившейся ситуацией».
В МИД России в середине мая решили выйти из Совета государств Балтийского моря, туда, среди прочих, входит Норвегия. Хюитфельдт в беседе с телеканалом TV2 затем выразила уверенность, что «без России сотрудничество может быть лучше и даже теснее».