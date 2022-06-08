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Норвегия закроет генконсульство в Мурманске

Генконсульство Норвегии в Мурманске закроется с 1 июля
Все три генконсульства Норвегии в России испытывают сложности. В последнее время для миссии в Мурманске сузилось пространство для продвижения интересов Осло, оно будет временно закрыто, решили в МИД королевства
Генконсульство Норвегии в Мурманске
Генконсульство Норвегии в Мурманске (Фото: norwayinmurmansk / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске временно перестанет с 1 июля предоставлять услуги населению, говорится в сообщении МИДа королевства.

«Пространство, в котором генеральное консульство в Мурманске может продвигать норвежские интересы, со временем резко сузилось. Мы не можем нормально работать, когда практически нет никакой активности», — сказано в сообщении норвежского министерства.

В МИД Норвегии назвали Мурманскую область «особым регионом с сильным военным присутствием», что обуславливает рамки работы дипмиссии. Министерство посоветовало обращаться в два других генконсульства на территории России, они расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

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«В двух других наших миссиях в России тоже тяжелые времена, но в Мурманске ситуация совершенно иная. Для Норвегии важно иметь резидентуру на севере, которая может продвигать норвежские интересы. Таким образом, закрытие является временным», — подчеркнула министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Генконсульство в Мурманске возобновит работу, если это позволит ситуация, заверили в министерстве, отметив при этом, что «существует мало шансов на то, что ситуация изменится». Это грозит тем, что генконсульство в Мурманске не будет работать продолжительное время, предупредила министр.

Норвежский МИД в конце февраля порекомендовал гражданам страны воздержаться от любых поездок в Россию. Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза и закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Затем, в конце апреля, Норвегия вместе со странами ЕС запретила заходить в свои порты российским кораблям.

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В начале марта визовые центры Норвегии в России прекратили прием заявлений на получение шенгенской визы или вида на жительство. В компании — партнере посольства VFS Global объяснили тогда эту ситуацию техническими проблемами и «другими непредвиденными ограничениями, связанными со сложившейся ситуацией».

В МИД России в середине мая решили выйти из Совета государств Балтийского моря, туда, среди прочих, входит Норвегия. Хюитфельдт в беседе с телеканалом TV2 затем выразила уверенность, что «без России сотрудничество может быть лучше и даже теснее».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Норвегия Мурманск посольство генконсульство МИД Норвегии
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