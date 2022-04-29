Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 08:02
Госсекретарь Ватикана выступил за Хельсинкскую конференцию по Украине Политика, 16:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:05
Минтранс сообщил о росте продаж ж/д билетов на юг России на начало мая Общество, 16:01
Президент Индонезии сообщил об отказе поставлять оружие Украине Политика, 15:54
Курс биткоина упал ниже $39 тыс. Крипто, 15:54
Бонды «Боржоми» подешевели на 40% после приостановки производства Инвестиции, 15:50
Норвегия с мая запретит российским судам заходить в свои порты Политика, 15:43
Как можно уменьшить количество смертельных ДТП Партнерский проект, 15:43
Тарасова допустила отстранение россиян от Олимпиады-2024 Спорт, 15:42
Как продлить молодость мозга: полиглоты не страдают от Альцгеймера Экономика образования, 15:40
Мэр Сочи заявил об отказе от «голубых флагов» из-за политической ситуации Политика, 15:39
Клиентам ПСБ стал доступен платежный сервис СБПэй Пресс-релиз, 15:38
Чемпион UFC выразил уверенность в способности Яна снова выиграть титул Спорт, 15:35
Матыцин рассказал о судьбе инфраструктуры после переноса Универсиады Спорт, 15:33
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Норвегия с мая запретит российским судам заходить в свои порты

Запрет распространяется на коммерческие суда валовой вместимостью более 500 т, а также яхты и прогулочные суда. Исключение сделано для рыболовных судов и тех, которые перевозят лекарства, продукты и энергоресурсы
Пристань для яхт в центре Осло, Норвегия
Пристань для яхт в центре Осло, Норвегия (Фото: Francisco Seco / AP)

Норвегия решила запретить судам под российским флагом заходить в свои порты, сообщается на сайте правительства страны.

В начале апреля ЕС в ответ на военную операцию России на Украине ввел очередной пакет санкций, который включает закрытие портов для судов под российским флагом. Помимо этого, Брюссель ограничил въезд фур с российскими и белорусскими номерами. Норвегия поддержала эти меры.

В сообщении норвежского правительства говорится, что под запрет попадают коммерческие суда валовой вместимостью более 500 т, а также яхты и прогулочные суда. Исключение сделано для рыболовных судов.

Politico узнала детали шестого пакета санкций ЕС против России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ограничения начнут действовать с 7 мая в портах материковой части страны. Архипелаг Шпицберген и остров Ян-Майен они не затрагивают.

Меры не распространяются на суда, перевозящие лекарства, медицинские изделия, продукты питания, природный газ и нефть и некоторые другие товары, а также на терпящие бедствие и ищущие убежища.

Запрет на грузовые автомобильные перевозки коснется перевозчиков, зарегистрированных в России и Белоруссии. Речь идет о «физических или юридических лицах, занимающихся перевозкой грузов в коммерческих целях с использованием автотранспортных средств», пояснили власти.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock В кризис так нельзя: пять способов пустить продажи под откос
Статьи
Pro
Как трансформировать финансовую модель в условиях неопределенности
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Почему ослабли позиции банков США и какие риски сегодня у инвесторов
Статьи
Pro
Фото: Aleksandar Pasaric / Pexels Почему России трудно больше продавать в Китае
Статьи
Pro
Фото: Martin Meissner / AP К чему приведет конфликт на Украине. Отвечают Рэй Далио и Кэти Вуд
Статьи
Pro
Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг
Статьи
Pro
Фото: Yuri Kochetkov / ТАСС Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что стало с экономикой Ирана после санкций: 8 показательных графиков
Статьи

Таким образом, власти приостановят выполнение обязательств по соглашению между Норвегией и СССР от 18 марта 1974 года о морских перевозках, а также по договору от 20 июня 2005 года между Норвегией и Россией о международных автомобильных перевозках и аналогичному соглашению от 21 февраля 1997 года между Норвегией и Белоруссией.

Ранее заходить в свои порты российским судам запретили власти Румынии, Италии, Болгарии. Позже президент США Джо Байден заявил об аналогичном решении. По его словам, это лишит Россию «преимуществ международной экономической системы, которыми она так наслаждалась в прошлом».

Телеканал France 2 сообщал, что во французских портах в Сен-Мало, Марселе и Булонь-сюр-Мер находятся российские сухогрузы, перевозившие автомобили и химикаты. Они были задержаны на таможне после введения санкций против их владельцев. По данным телеканала, властям приходится платить за простой российских судов.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Норвегия санкции против России суда порты ЕС
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Блинкен допустил снятие санкций с России в случае остановки спецоперации
Политика
Bloomberg узнал о готовности Берлина ужесточить санкции против Сбербанка
Политика
10 стран решили перекрыть лазейку в санкциях ЕС для оплаты газа из России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter