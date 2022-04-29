Норвегия с мая запретит российским судам заходить в свои порты

Запрет распространяется на коммерческие суда валовой вместимостью более 500 т, а также яхты и прогулочные суда. Исключение сделано для рыболовных судов и тех, которые перевозят лекарства, продукты и энергоресурсы

Пристань для яхт в центре Осло, Норвегия (Фото: Francisco Seco / AP)

Норвегия решила запретить судам под российским флагом заходить в свои порты, сообщается на сайте правительства страны.

В начале апреля ЕС в ответ на военную операцию России на Украине ввел очередной пакет санкций, который включает закрытие портов для судов под российским флагом. Помимо этого, Брюссель ограничил въезд фур с российскими и белорусскими номерами. Норвегия поддержала эти меры.

В сообщении норвежского правительства говорится, что под запрет попадают коммерческие суда валовой вместимостью более 500 т, а также яхты и прогулочные суда. Исключение сделано для рыболовных судов.

Ограничения начнут действовать с 7 мая в портах материковой части страны. Архипелаг Шпицберген и остров Ян-Майен они не затрагивают.

Меры не распространяются на суда, перевозящие лекарства, медицинские изделия, продукты питания, природный газ и нефть и некоторые другие товары, а также на терпящие бедствие и ищущие убежища.

Запрет на грузовые автомобильные перевозки коснется перевозчиков, зарегистрированных в России и Белоруссии. Речь идет о «физических или юридических лицах, занимающихся перевозкой грузов в коммерческих целях с использованием автотранспортных средств», пояснили власти.

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Таким образом, власти приостановят выполнение обязательств по соглашению между Норвегией и СССР от 18 марта 1974 года о морских перевозках, а также по договору от 20 июня 2005 года между Норвегией и Россией о международных автомобильных перевозках и аналогичному соглашению от 21 февраля 1997 года между Норвегией и Белоруссией.

Ранее заходить в свои порты российским судам запретили власти Румынии, Италии, Болгарии. Позже президент США Джо Байден заявил об аналогичном решении. По его словам, это лишит Россию «преимуществ международной экономической системы, которыми она так наслаждалась в прошлом».

Телеканал France 2 сообщал, что во французских портах в Сен-Мало, Марселе и Булонь-сюр-Мер находятся российские сухогрузы, перевозившие автомобили и химикаты. Они были задержаны на таможне после введения санкций против их владельцев. По данным телеканала, властям приходится платить за простой российских судов.