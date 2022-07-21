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Консул сообщил о досмотре грузов Норвегией на наличие санкционных товаров

Причал в Баренцбурге
Причал в Баренцбурге (Фото: В. Чистяков / РИА Новости)

Норвегия проверяет грузы, которые едут в том числе в российский поселок Баренцбург, на предмет наличия санкционных товаров, заявил «РИА Новости» генконсул России на архипелаге Шпицберген Андрей Чемерило.

«Все грузы, пересекающие границу Норвегии, соответственно досматриваются норвежской таможней сразу по пересечении границы в обычном режиме. В том числе на предмет наличия «санкционных товаров», — сказал консул.

По словам дипломата, то же самое происходит с грузами российского треста «Арктикуголь», которые в Баренцбург доставляют норвежские перевозчики.

Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям в марте этого года. В конце июня она отказалась исключить поставки для российских поселений на Шпицбергене из-под европейских санкций. Тогда «Арктикуголь» просил пропустить через границу 20 т продовольствия для живущих в Баренцбурге шахтеров (всего — около 500 человек вместе со служащими консульства).

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Российский МИД призывал Осло как можно скорее урегулировать ситуацию и пригрозил ответными мерами. Депутаты Госдумы, в частности, предлагали денонсировать договор между двумя странами о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

В норвежском МИДе позднее ответили, что Осло не собирался перекрывать поставки российских грузов на архипелаг. В начале июля Норвегия договорилась с Россией, что грузы на Шпицберген будет перевозить ее грузовая компания. До этого российский поселок снабжало единственное грузовое судно Bring, которое возило товары из Мурманска.

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6 июля из порта Тромсё вышло судно с грузами для Баренцбурга. Как уточнял норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД страны, их должны были перевезти в норвежский поселок Лонгйир на этом же острове, а затем доставить в поселок по воде или по воздуху. Дороги между двумя населенными пунктами нет. 8 июля судно «Норбьерн» с критически важными грузами прибыло в Баренцбург.

Теги
Норвегия грузы санкции проверка Шпицберген
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