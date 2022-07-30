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«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

«Газпром» объявил о прекращении поставок в Латвию в связи с нарушением условий отбора газа
«Газпром» GAZP ₽195,26 -0,5% Купить

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа, сообщили в пресс-службе компании.

Глава латвийской газовой компании Latvijas Gaze Айгарс Калвитис накануне, 29 июля, сообщил, что компания продолжила закупать газ российского производства, но не у «Газпрома», а через посредника.

Латвия продолжила закупать российский газ через посредника
Политика
Фото:Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / picture-alliance / ТАСС

В середине июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш пообещал не возобновлять импорт российского газа, призвав найти способ наложить санкции на поставки. Он отметил, что из-за решения большинства стран Европы продолжать закупать российский газ официальная Москва все еще может финансировать спецоперацию на Украине и поддерживать курс рубля.

Латвия отказалась от получения российского газа в начале апреля после решения не подчиняться требованиям Москвы использовать новый формат расчета за поставки с открытием в Газпромбанке счета в рублях. Эта схема касалась стран, которые российские власти ранее определили в качестве недружественных, в список вошли все страны ЕС, Украина, Микронезия, Сингапур и другие.

Сейчас газ поступает в Латвию через Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище.

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