Трамп пообещал разобраться в ситуации с жалобами на здоровье Навального

Американский лидер пообещал ознакомиться с информацией о состоянии Алексея Навального, которого госпитализировали из спецприемника. Врачи сочли, что у оппозиционера контактный дерматит. Сам Навальный не исключил версию отравления

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучит информацию о ситуации с заболеванием основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает ABC News.

«Я не знаю об этом, но я узнаю об этом. Это что-то новенькое. Я слышал об этом вчера вечером», — заявил он, журналисту, который спросил, знает ли Трамп о проблемах со здоровьем Навального после ареста.

Навальный находился в спецприемнике в Москве по решению Симоновского районного суда от 24 июля. Оппозиционера арестовали на 30 суток за призывы на согласованном митинге на проспекте Сахарова. Тогда он призывал участвовать в несанкционированной властями акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации.

28 июля Навального госпитализировали. Его представитель сообщил, что у него появились отек лица и покраснения на коже, после чего сотрудники изолятора временного содержания вызвали скорую помощь. После суток пребывания в в больнице Навального выписали и вернули в спецприемник.