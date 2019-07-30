Мосгорсуд признал законным арест Навального на 30 суток

Московский городской суд признал законным административный арест основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции 27 июля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, апелляционная жалоба не была удовлетворена, а решение Симоновского суда осталось в силе.

24 июля Симоновский суд признал оппозиционера виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) из-за призывов к участию в несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которые получили отказ в регистрации. Навального поместили в спецприемник.

Спустя четыре дня основателя ФБК на скорой привезли из спецприемника в больницу из-за сильного отека лица и покраснения кожи. По словам врача оппозиционера Анастасии Васильевой, ему поставили диагноз «контактный дерматит». Она не согласилась с этим выводом. Ранее на основании симптомов и жалоб Навального Васильева предположила, что речь идет о дерматите, остром токсическом конъюнктивите и общей интоксикации.