Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы

Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы

При обыске у некоторых участников протеста в центре Москвы полицейские нашли ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Во вторник СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста

Фото: Андрей Любимов / РБК

Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Все это свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию», — сказал Половинка. Он не уточнил, у скольких участников акции протеста были изъяты перечисленные выше предметы.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Акция «За честные выборы» прошла в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Изначально участники собрались у здания мэрии на Тверской улице, однако доступ туда был перекрыт полицией. Заграждения ОМОНа разделили демонстрантов на несколько групп. В результате протестующие вышли на переулки около Тверской улицы, Арбат, Лубянку и Трубную площадь.