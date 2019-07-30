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Выборы в Мосгордуму ,  
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Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы
При обыске у некоторых участников протеста в центре Москвы полицейские нашли ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Во вторник СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста
Фото: Андрей Любимов / РБК

Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Все это свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию», — сказал Половинка. Он не уточнил, у скольких участников акции протеста были изъяты перечисленные выше предметы.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

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Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Акция «За честные выборы» прошла в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Изначально участники собрались у здания мэрии на Тверской улице, однако доступ туда был перекрыт полицией. Заграждения ОМОНа разделили демонстрантов на несколько групп. В результате протестующие вышли на переулки около Тверской улицы, Арбат, Лубянку и Трубную площадь.

По данным ГУ МВД, в акции участвовали 3,5 тыс. человек, организаторы сообщали о 5–10 тыс. демонстрантов. В полиции отчитались о задержании 1074 человек, однако, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», задержанных было 1373.

Основатель ФБК Алексей Навальный был арестован за призывы к данному митингу 24 июля. Перед акцией у некоторых незарегистрированных кандидатов проходили обыски, других вызывали на допрос в Следственный комитет. Во время митинга полиция пришла в редакцию телеканала «Дождь», который вел прямой эфир с акции, главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку как свидетелю по уголовному делу.

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Уголовные дела после протеста в Москве. Что важно знать

После акции под административный арест были отправлены более 60 человек, среди которых незарегистрированные кандидаты — Дмитрий Гудков (30 суток), Илья Яшин (десять суток), Юлия Галямина (десять суток), Константин Янкаускас (семь суток), Александр Соловьев (восемь суток).

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов заявил, что правоохранители «действовали очень грубо», и пообещал представить главе государства доклад об акции. Мэр Москвы Сергей Собянин впервые прокомментировал действия силовиков на митинге во вторник, 30 июля. Он считает, что правоохранители работали «совершенно адекватно», а применять силу их «просто вынудили».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ч.1,2,3 ст. 212 УК). Кроме того, СК расследует три дела о применении насилия в отношении полицейских.

Авторы: Константин Нагаев, Любовь Порываева
Теги: ГУ МВД по Москве, акция протеста, Мосгордума, Выборы
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