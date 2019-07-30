Полиция нашла ножи и молотки у участников протеста в центре Москвы

Замначальника полиции по оперативной работе столичного ГУ МВД Александр Половинка заявил, что у участников несогласованной акции «За честные выборы», прошедшей 27 июля в центре Москвы, были при себе ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».
«Все это свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию», — сказал Половинка. Он не уточнил, у скольких участников акции протеста были изъяты перечисленные выше предметы.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.
Акция «За честные выборы» прошла в поддержку независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму. Изначально участники собрались у здания мэрии на Тверской улице, однако доступ туда был перекрыт полицией. Заграждения ОМОНа разделили демонстрантов на несколько групп. В результате протестующие вышли на переулки около Тверской улицы, Арбат, Лубянку и Трубную площадь.