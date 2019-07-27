В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила РБК о том, что Перепеловой вручили повестку, по которой она 27 июля должна явиться в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу. «Сотрудники Росгвардии ничего не говорили. Но понятно, что все это связано с той ситуацией, которая сложилась сейчас в Москве с московскими выборами», — сказала она.

Позднее Перепелова пришла в студию телеканала и рассказала в прямом эфире подробности общения с полицейскими. По ее словам, сперва пришли несколько людей в штатском, которые спросили, где можно найти телеканал «Дождь». Потом появились люди в форме. Всего, как отметила главред, было шесть-семь человек.

На вопрос Перепеловой, зачем нужно столько полицейских, чтобы передать повестку, они ответили, что им необходимо зафиксировать факт передачи документа.

Она рассказала, что ее вызвали по делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ), которое было возбуждено 24 июля. По этому делу уже были допрошены кандидаты в Мосгордуму Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Юлия Галямина и Иван Жданов.

Также полиция приходила в студию YouTube-канала «Навальный LIVE» с требованием прекратить эфир, в котором освещался несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В настоящее время эфир прерван, а для зрителей установлена пометка — «трансляция скоро продолжится». О визите полиции в студию сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Она также заявила, что правоохранители заявились и в основной офис ФБК. Редакция «Навальный LIVE» заявила о задержании нескольких сотрудников, а также сообщила о начавшихся обысках.

Несанкционированный митинг в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму начался в 14:00 мск возле здания столичной мэрии. Эта акция не была согласована со столичными властями, которые призывали граждан не участвовать в ней. Участники мероприятия рассредоточились по нескольким улицам и переулкам в центре города, после чего полицейские начали задерживать митингующих. По последним данным «ОВД-Инфо», сотрудники правоохранительных органов задержали 583 человека. МВД сообщило о 295 задержанных.