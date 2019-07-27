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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Также сотрудники правоохранительных органов пришли в студию «Навальный LIVE». Действия полиции происходят на фоне несогласованной акции в центре Москвы, которую освещают эти каналы
Александра Перепелова (в центре) (Фото: tvrain / Twitter)

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.

Полицейские вручили главному редактору телеканала Александре Перепеловой повестку как свидетелю по уголовному делу, сообщила она РБК.

«Вот я только что за нее расписалась, за получение повестки. Я получила повестку по уголовному делу, по ст. 141», — сказала она. После того как полицейские вручили повестку, они ушли с телеканала. В эфире телеканала сообщили, что полицейские недолго находились в редакции. Они провели беседу с несколькими сотрудниками, после чего удалились.

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Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила РБК о том, что Перепеловой вручили повестку, по которой она 27 июля должна явиться в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу. «Сотрудники Росгвардии ничего не говорили. Но понятно, что все это связано с той ситуацией, которая сложилась сейчас в Москве с московскими выборами», — сказала она.

Позднее Перепелова пришла в студию телеканала и рассказала в прямом эфире подробности общения с полицейскими. По ее словам, сперва пришли несколько людей в штатском, которые спросили, где можно найти телеканал «Дождь». Потом появились люди в форме. Всего, как отметила главред, было шесть-семь человек.

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На вопрос Перепеловой, зачем нужно столько полицейских, чтобы передать повестку, они ответили, что им необходимо зафиксировать факт передачи документа.

Она рассказала, что ее вызвали по делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ), которое было возбуждено 24 июля. По этому делу уже были допрошены кандидаты в Мосгордуму Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Юлия Галямина и Иван Жданов.

Также полиция приходила в студию YouTube-канала «Навальный LIVE» с требованием прекратить эфир, в котором освещался несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В настоящее время эфир прерван, а для зрителей установлена пометка — «трансляция скоро продолжится». О визите полиции в студию сообщила юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Она также заявила, что правоохранители заявились и в основной офис ФБК. Редакция «Навальный LIVE» заявила о задержании нескольких сотрудников, а также сообщила о начавшихся обысках.

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Несанкционированный митинг в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму начался в 14:00 мск возле здания столичной мэрии. Эта акция не была согласована со столичными властями, которые призывали граждан не участвовать в ней. Участники мероприятия рассредоточились по нескольким улицам и переулкам в центре города, после чего полицейские начали задерживать митингующих. По последним данным «ОВД-Инфо», сотрудники правоохранительных органов задержали 583 человека. МВД сообщило о 295 задержанных.

Авторы: Екатерина Костина, Михаил Юшков, Мария Истомина
Теги: «Дождь», полиция, повестка
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