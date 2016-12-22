Армия Израиля выпустила ракету по летевшему из Сирии беспилотнику

Израильские военные запустили ракету Patriot по беспилотному летательному аппарату (БПЛА), летевшему с территории Сирии, сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

«Ракета Patriot была запущена по БПЛА, который приблизился к Израилю со стороны Сирии», — заявили военные.

Силы обороны Израиля не уточнили, в каком районе был замечен беспилотник и удалось ли его сбить.

Израиль сбил другой БПЛА, запущенный с территории Сирии. Как рассказали военные, перед тем, как атаковать летательный аппарат, они убедились, что он не принадлежит России.

В ответ на запуск беспилотника израильские Военно-воздушные силы нанесли ряд авиаударов по территории Сирии. По данным сирийского агентства SANA, целью были военные объекты, никто из военнослужащих не пострадал.