В небе над авиабазой Хмеймим в Сирии уничтожили несколько беспилотников
Политика, 11:38
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В небе над авиабазой Хмеймим в Сирии уничтожили несколько беспилотников
Российские военные обнаружили у авиабазы Хмеймим в Сирии дроны неизвестной принадлежности. Беспилотники были уничтожены, материального ущерба и пострадавших нет
Российская авиабаза Хмеймим в Сирии
«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — сказал представитель российской авиабазы Хмеймим», передает «Интерфакс».
По его словам, инцидент произошел накануне, 30 июня, вечером. Пострадавших в результате операции нет, как и материального ущерба авиабазе.
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