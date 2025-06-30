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В Баку заявили о задержании двух агентов ФСБ России, работавших в Sputnik

В Баку полицейские задержали в офисе агентства «Sputnik Азербайджан» двух сотрудников ФСБ России, которые работали там под прикрытием. Ранее стало известно, что в здании редакции проходит полицейская операция

В Баку заявили о задержании двух агентов ФСБ России, работавших в Sputnik
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Полиция Азербайджана во время операции в офисе «Sputnik Азербайджан» задержала сотрудников агентства, которые являются сотрудниками ФСБ России, пишет Vesti.az со ссылкой на источники. Об этом также пишут агентство APA и Minval.

Бакинская редакция российского новостного агентства Sputnik располагается на четвертом этаже здания на проспекте Метбуат, 23М. Днем 30 июня туда пришла азербайджанская полиция, действия которой азердбайджанские издания назвали спецоперацией. «РИА Новости» сообщило, что азербайджанская полиция вызвала в офис местного представительства Sputnik всех сотрудников, которых не было на своих рабочих местах.

Силовики оцепили территорию перед зданием и «взяли под контроль» помещение. Представитель МИД России Мария Захарова около полутора часов назад заявила, что российские дипломаты уже более двух часов не могут связаться с журналистами издания.

В феврале 2025 года Баку решил приостановить деятельность агентства, чтобы добиться паритета в деятельности госмедиа Азербайджана за рубежом и иностранных журналистов в стране. Однако «Sputnik Азербайджан» не выполнил это решение и продолжил работать, писало издание Qafqazinfo. По словам пресс-секретаря МИДа страны Айхана Гаджизаде, агентство может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

Несколько дней назад, 27 июня, в Екатеринбурге в рамках расследования дел об убийствах, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах, прошли массовые задержания азербайджанцев. Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросило привлечь к ответственности причастных к насилию, а также вызвало для разъяснений временного поверенного в делах России Петра Волоковых.

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Минкультуры Азербайджана заявило о «целенаправленных убийствах и насильственных действиях» в отношении азербайджанцев и отменило все культурные мероприятия, запланированные совместно с российскими государственными и частными учреждениями, а азербайджанская делегация решила не участвовать в заседании комиссии парламента республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.

После этого Азербайджанская община в России обвинила Баку в «политиканстве» и заявила, что азербайджанские чиновники совершенно не понимают, что, оскорбляя Россию, они подставляют российских азербайджанцев.

В российском МИДе объяснили, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». В Кремле заявили, что действия правоохранительных органов не могут быть поводами для дипломатических демаршей. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру России проверить законность и обоснованность задержания подозреваемых в убийстве представителей азербайджанской диаспоры.

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