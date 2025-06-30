Российские дипломаты потеряли связь с журналистами Sputnik Азербайджан
Российские дипломаты более двух часов не могут связаться с журналистами издания Sputnik Азербайджан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
Азербайджан не пускает российских дипломатов к российским журналистам «без объяснения причин», добавила Захарова. Она указала, что Россия обеспекоена этой ситуацией.
Полиция начала операцию в редакции издания днем 30 июня. Туда пришли полицейские.
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