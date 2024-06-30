Более 70% американцев выступили за отказ Байдена от переизбрания
Когнитивные возможности и острота ума Джо Байдена не позволят ему бороться за пост президента США, считают 72% американцев, опрошенных телеканалом CBS News и институтом изучения общественного мнения YouGov. Большинство американцев, выступивших за его отказ от выдвижения, называли среди причин предвыборную кампанию, эффективность проводимой политики и возраст.
Опрос проводился среди 1130 зарегистрированных избирателей США 28 и 29 июня 2024 года. Эти же респонденты приняли участие в более раннем исследовании, проведенном 17–21 июня. Тогда опросили 1881 зарегистрированного избирателя. Погрешность исследования оценили в 4,2 п.п.
27% опрошенных считают, что 81-летнему Байдену следует продолжить добиваться переизбрания. При этом, отмечает CBS, демократов больше беспокоит его способность вести предвыборную кампанию, чем принятие решений на посту президента США.
Вместе с тем 49% респондентов усомнились в когнитивных возможностях и остроте ума 78-летнего Дональда Трампа, а 50% посчитали возможным для него борьбу за пост президента США.
По данным телеканала, число усомнившихся в соответствии здоровья Байдена президентскому посту увеличилось после прошедших дебатов с Трампом. Согласно результатам исследования от 9 июня, такого мнения придерживались 65% американцев.
Как отмечает CBS, Трамп «более четко изложил свои идеи, выглядел по-президентски, внушал больше доверия, лучше объяснял свою политику и, проще говоря, выиграл дебаты».
Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте (штат Джорджия). Зрители телеканала присудили победу республиканцу, а члены и спонсоры Демократической партии задумались о замене кандидата на предстоящих выборах. Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов писало о разочаровании в ЕС прошедшим событием. Сам Байден признал, что его выступление было неудачным, однако отказался сниматься с выборов.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально Байдена и Трампа еще не выдвигали партии в качестве своих кандидатов, однако оба набрали необходимое число голосов делегатов от своих партий. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% избирателей считают 81-летнего действующего президента США слишком старым, 59% называли экс-главу Белого дома слишком опасным.
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