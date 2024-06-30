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Выборы президента США ,  
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NYT узнала об изучении спонсорами демократов вариантов замены Байдена

NYT: спонсоры демократов изучают возможность отстранения Байдена от гонки
Сюжет
Выборы президента США
Спонсоры Демпартии изучают «тайные процедуры», которые позволят вывести Байдена из президентской гонки, узнала NYT. Bloomberg называл вице-президента Харрис и губернаторов Ньюсома и Уитмер потенциальными кандидатами от демократов
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения американского лидера Джо Байдена из списка претендентов на пост президента США против его воли, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, спонсоры «впали в глубокую тревогу» после выступления 81-летнего Байдена на дебатах с 78-летним Дональдом Трампом. После этого, по словам одного из источников NYT, некоторые спонсоры начали обсуждать «тайные процедуры», которые позволят вывести Байдена из предвыборной гонки и заменить его до или во время национального съезда демократов (19–22 августа).

Как уточняет издание, другие доноры надеются, что действующий президент США «прозреет и добровольно откажется» от участия в выборах. При этом самые «оптимистичные» спонсоры все еще ожидают последних результатов опросов, чтобы «оценить масштабы последствий».

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс). И Трамп, и Байден уже заручились поддержкой необходимого количества партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде.

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Джо и Джилл Байден

Предвыборные дебаты между Байденом и Трампом прошли в ночь на 28 июня по Москве. Две трети телезрителей (67%) отдали предпочтение республиканцу, только треть назвали победителем Байдена. Сразу после завершения дебатов крупнейшие американские СМИ, включая NYT, сообщили о смятении и панике в рядах Демократической партии и ее основных спонсоров, встревоженных состоянием действующего президента, который в эфире не раз говорил невнятно, путался в словах и выглядел растерянным.

Bloomberg ранее также сообщал об идеях спонсоров Демпартии заменить Байдена после дебатов. По данным агентства, после дебатов спонсоры начали обмениваться «яростными электронными письмами», в которых пришли к выводу, что «единственной надеждой для демократов и других лиц, заинтересованных в предотвращении возвращения бывшего президента Дональда Трампа, будет уход Байдена». Среди упоминаемых политиков, которые могли бы стать альтернативой действующему президенту, демократы называли вице-президента Камалу Харрис, губернаторов Калифорнии Гэвина Ньюсома и Мичигана Гретхен Уитмер.

NYT узнала об изучении спонсорами демократов вариантов замены Байдена
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Financial Times (FT) и NBC News со ссылкой на источники писали, что только супруга президента Джилл Байден имеет на него решающее влияние и, вероятно, является единственной, кто может убедить его отказаться от участия в президентской гонке. FT сравнила эту задачу с попыткой «убедить стареющего боксера повесить перчатки».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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