FT узнала, кто может убедить «стареющего боксера» Байдена выйти из гонки

После поражения Байдена в дебатах с Трампов в демпартии предпринимают попытки убедить президента сняться с гонки, однако только первая леди может реально повлиять на это решение, рассказали источники FT и NBC News

Джо и Джилл Байдены (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

В течении нескольких дней, прошедших после дебатов действующего президента Джо Байдена и кандидата в президенты Дональда Трампа, демократы пытались придумать, как убедить Байдена отказаться от президентской гонки в пользу иного кандидата, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в партии.

Один из ветеранов-стратегов демпартии назвал идею замены Байдена на данном этапе не просто глупостью, а «глупостью в квадрате». Вместе с тем он отметил, что даже если Байден уйдет, то его вице-президент Камала Харрис очень непопулярна, а других кандидатов, способных сплотить «раздираемую по расовым и поколенческим признакам партию», пока не появилось.

Еще один из источников FT среди консультатнов в демпартии рассказал, что шок от выступления Байдена на дебатах в некоторых кругах перерос в гнев в адрес ближайшего окружения президента, которые на протяжении последних месяцев опровергали все вопросы о его возрасте и пригодности для должности. «Я думаю, что даже против такой любимой всеми фигуры, как доктор [Джилл] Байден, возникнет огромная негативная реакция, поскольку она говорит нам, что все было прекрасно, хотя это было явно не так», — рассказал собеседник газеты.

Как отмечает FT, Джилл Байден сегодня считается главным доверенным лицом своего мужа и, возможно, единственным человеком, способным уговорить его выйти из гонки. Газета называет эту задачу сродни тому, «как убедить стареющего боксера повесить перчатки».

О том, что только супруга 81-летнего президента имеет на него решающее влияние, сообщили и источники NBC News. «Единственный человек, который имеет на него окончательное влияние, — это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен, курс будет изменен», — сказал собеседник телеканала.

При этом источник The New York Times (NYT) рассказал, что политические советники в демпартии обсуждали «тайные процедуры», согласно которым Байден может быть снят с выборов против своей воли и заменен на национальном съезде партии (19-22 августа) или до него.

Предвыборные дебаты между Байденом и Трампом прошли в ночь на 28 июня по Москве. Две трети телезрителей (67%) отдали предпочтение республиканцу, только треть назвали победителем Байдена. Сразу после завершения дебатов крупнейшие американские СМИ сообщили о смятении и даже панике в рядах Демократической партии и ее основных спонсоров, встревоженных состоянием действующего президента, который в эфире не раз говорил невнятно, путался в словах и выглядел растерянным.

«Единственный способ, которым это могло бы быть более катастрофичным, — это если бы он упал со сцены. Крупные спонсоры говорят... что он должен уйти», — рассказал собеседник FT в партии. Bloomberg сообщал об идеях спонсоров демпартии заменить Байдена после дебатов.

При этом, как заявил по итогам дебатов пресс-секретарь предвыборного штаба демократа Сет Шустер, Байден не будет сниматься с выборов, несмотря на неудачное выступление. Жена президента Джилл ранее рассказала, что Байден нехорошо себя чувствовал во время дебатов с Трампом, однако это не повод » позволять 90 минутам определять четыре года».