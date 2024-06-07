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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо заявил об участившихся попытках ВСУ форсировать Днепр

Сальдо: ВСУ стали чаще предпринимать попытки форсировать Днепр
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2024

Украинские военные стали чаще предпринимать попытки форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки, заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенный пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», — сказал он.

Сальдо уточнил, что имеет ввиду поселок Днепряны. По словам главы региона, попытки украинских военных форсировать Днепр заканчиваются неудачами. Минобороны России неоднократно отчитывалось о срыве попыток украинских сил пересечь реку.

Минобороны заявило о срыве попытки ВСУ форсировать Днепр
Политика

Год назад, 6 июня 2023 года, рухнула плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр и затоплению населенных пунктов по обе стороны реки (правый контролирует Украина, левый — Россия). Каховское водохранилище обмелело, то же частично произошло с побережьем Днепра, хотя река вернулась в привычное русло.

Москва и Киев выдвинули друг другу встречные обвинения в разрушении гидроэлектростанции. Сальдо пообещал, что ГЭС восстановят, «как только позволит военная обстановка». В августе 2023 года он объявил о начале проектных работ.

Теги
Владимир Сальдо ВСУ Украина Днепр
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