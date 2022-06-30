Лавров посоветовал «ничего не прищемить», опуская железный занавес
Запад уже начал опускать железный занавес между собой и Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске, трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».
«Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен. <...> Только пусть [на Западе] ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — сказал министр.
Он отметил, что у России «нет отношений с Евросоюзом» еще с 2014 года, после того как европейские власти поддержали «государственный переворот» на Украине. Он обвинил Европейский союз в разрушении двустороннего диалога по линиям разных саммитов и площадок и заявил, что с тех пор Москва поддерживает с ЕС «разовые технические контакты».
Лавров обвинял западные государства в выстраивании железного занавеса еще в начале марта, спустя несколько дней после начала российской военной операции на Украине. Тогда министр подчеркивал, что Россия не будет переживать по этому поводу и найдет возможность развиваться в новых условиях. «Строить железный занавес — это удел тех, кто мыслит прежними категориями — категориями колониализма, неоколониализма», — говорил Лавров.
На пресс-конференции министр отметил, что Москва больше не будет доверять Евросоюзу и США и будет настаивать на равноправных отношениях, если их начнут восстанавливать. Он обратил внимание, что Россия ни от кого «не закрывается» сама.
Ранее глава МИДа указывал, что Москва «серьезно подумает», прежде чем восстанавливать отношения, даже если Запад выступит с подобной инициативой. Однако Россия не будет делать в этом направлении первый шаг, отмечал министр.
Российские власти не раз говорили, что изолировать страну от внешнего мира не получится. В частности, такой позиции придерживается глава государства Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не планирует закрывать «окно в Европу», то же самое говорили в российском Совбезе.