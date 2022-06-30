Лавров посоветовал «ничего не прищемить», опуская железный занавес

Отношений России и Евросоюза не существует с 2014 года, с тех пор происходили лишь «разовые технические контакты», заявил Лавров. Однако сейчас Запад сам начал опускать железный занавес, процесс уже запущен, считает министр

Сергей Лавров (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости / ТАСС)

Запад уже начал опускать железный занавес между собой и Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске, трансляция шла на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен. <...> Только пусть [на Западе] ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — сказал министр.

Он отметил, что у России «нет отношений с Евросоюзом» еще с 2014 года, после того как европейские власти поддержали «государственный переворот» на Украине. Он обвинил Европейский союз в разрушении двустороннего диалога по линиям разных саммитов и площадок и заявил, что с тех пор Москва поддерживает с ЕС «разовые технические контакты».

Лавров обвинял западные государства в выстраивании железного занавеса еще в начале марта, спустя несколько дней после начала российской военной операции на Украине. Тогда министр подчеркивал, что Россия не будет переживать по этому поводу и найдет возможность развиваться в новых условиях. «Строить железный занавес — это удел тех, кто мыслит прежними категориями — категориями колониализма, неоколониализма», — говорил Лавров.

На пресс-конференции министр отметил, что Москва больше не будет доверять Евросоюзу и США и будет настаивать на равноправных отношениях, если их начнут восстанавливать. Он обратил внимание, что Россия ни от кого «не закрывается» сама.

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Ранее глава МИДа указывал, что Москва «серьезно подумает», прежде чем восстанавливать отношения, даже если Запад выступит с подобной инициативой. Однако Россия не будет делать в этом направлении первый шаг, отмечал министр.

Российские власти не раз говорили, что изолировать страну от внешнего мира не получится. В частности, такой позиции придерживается глава государства Владимир Путин. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не планирует закрывать «окно в Европу», то же самое говорили в российском Совбезе.