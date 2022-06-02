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Политика ,  
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Песков заявил, что Россия не планирует закрывать «окно в Европу»

Петру I принадлежит «целый ряд заслуг», и российские власти не планируют закрывать «окно в Европу», которое он прорубил, заявил представитель Кремля. 9 июня в стране отпразднуют 350-летие со дня рождения императора
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Россия не собирается закрывать «окно в Европу», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

9 июня — 350 лет со дня рождения Петра I, и Путин «не обойдет стороной» этот юбилей и примет участие в тематических мероприятиях, заверил пресс-секретарь главы государства. Императору принадлежит «целый ряд заслуг», отметил Песков. В ответ на напоминание журналиста о том, что Петр I прорубил «окно в Европу», и вопрос, не собирается ли российское руководство теперь закрыть это окно, Песков сказал: «Никто ничего закрывать не планирует».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Отношения между Россией и западными странами обострились после начала военной операции на Украине. ЕС, США, Великобритания, Канада и другие государства ввели против Москвы санкции — в частности, ограничили торговлю с Россией и закрыли небо для российских самолетов. Многие страны выслали российских дипломатов.

В Москве ответили контрмерами: воздушное пространство России закрыто для 36 стран, сотрудники многих иностранных диппредставительств объявлены персонами нон грата, против нескольких сотен политиков и ряда компаний из других стран введены санкции. Правительство утвердило список недружественных государств, куда вошли в том числе все страны Евросоюза.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На фоне этих событий 12 апреля Путин заявил, что Россия не собирается закрываться от мира и другие государства не смогут заставить ее сделать это. Страна готова сотрудничать со всеми партнерами, «которые хотят взаимодействовать», подчеркнул президент. О том, что никакой изоляции России не происходит, говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров.

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При этом Москва не будет проявлять инициативу для налаживания отношений с западными государствами, а посмотрит, как они будут выходить из «тупика», в который «сами себя загнали», заявил Лавров в марте.

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Песков Кремль Владимир Путин Петр I
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