Песков заявил, что Россия не планирует закрывать «окно в Европу»
Россия не собирается закрывать «окно в Европу», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
9 июня — 350 лет со дня рождения Петра I, и Путин «не обойдет стороной» этот юбилей и примет участие в тематических мероприятиях, заверил пресс-секретарь главы государства. Императору принадлежит «целый ряд заслуг», отметил Песков. В ответ на напоминание журналиста о том, что Петр I прорубил «окно в Европу», и вопрос, не собирается ли российское руководство теперь закрыть это окно, Песков сказал: «Никто ничего закрывать не планирует».
Отношения между Россией и западными странами обострились после начала военной операции на Украине. ЕС, США, Великобритания, Канада и другие государства ввели против Москвы санкции — в частности, ограничили торговлю с Россией и закрыли небо для российских самолетов. Многие страны выслали российских дипломатов.
В Москве ответили контрмерами: воздушное пространство России закрыто для 36 стран, сотрудники многих иностранных диппредставительств объявлены персонами нон грата, против нескольких сотен политиков и ряда компаний из других стран введены санкции. Правительство утвердило список недружественных государств, куда вошли в том числе все страны Евросоюза.
На фоне этих событий 12 апреля Путин заявил, что Россия не собирается закрываться от мира и другие государства не смогут заставить ее сделать это. Страна готова сотрудничать со всеми партнерами, «которые хотят взаимодействовать», подчеркнул президент. О том, что никакой изоляции России не происходит, говорил и министр иностранных дел Сергей Лавров.
При этом Москва не будет проявлять инициативу для налаживания отношений с западными государствами, а посмотрит, как они будут выходить из «тупика», в который «сами себя загнали», заявил Лавров в марте.