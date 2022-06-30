По словам Лаврова, Россия проанализирует решения, принятые на саммите НАТО, и будет отталкиваться от того, как они «конкретно будут воплощаться»

Сергей Лавров (Фото: Thierry Roge / Reuters)

Москва не инициировала процедуру разрыва акта Россия — НАТО, в юридическом смысле он продолжает существовать, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Как отметил Лавров, накануне саммита НАТО в Мадриде «шли долгие и громкие дискуссии», нужен ли Основополагающий акт, или от него лучше отказаться, однако в итоге «они эту тему решили не трогать».

«Но решения, которые были приняты, грубейшим образом нарушают Основополагающий акт, прежде всего в том, что касается обязательства НАТО не размещать на постоянной основе существенные боевые силы на территории новых — имею в виду восточноевропейских — членов альянса», — сказал министр.

По его словам, Москва проанализирует ситуацию и будет отталкиваться от того, «как конкретно будут воплощаться принятые и объявленные решения НАТО».

Основополагающий акт Россия — НАТО был подписан в мае 1997 года в Париже. В преамбуле к документу говорится, что стороны не рассматривают друг друга как противников. Акт декларирует основы отношений между страной и альянсом и определяет механизм взаимных консультаций и сотрудничества. В нем также прописано, что Россия сотрудничает с НАТО в совместных операциях под ответственностью ОБСЕ или руководством Совбеза ООН и обменивается с альянсом информацией о военных доктринах и бюджете. А НАТО, согласно документу, обязалось не размещать ядерное оружие на территории новых членов.

После того как Россия в феврале начала на Украине специальную военную операцию, в Великобритании, входящей в НАТО, заявили, что западным странам нужно перестроить международную структуру безопасности и Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности теперь неактуален. А на саммите, который с 28 по 30 июня проходил в Мадриде, лидеры стран — участниц альянса договорились увеличить силы быстрого реагирования в Европе почти в восемь раз, до 300 тыс. человек, официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО, а также определили Россию как «главную угрозу безопасности».

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Россия же неоднократно называла угрозой усиление НАТО на восточном фланге и его возможное дальнейшее расширение, в том числе за счет Украины. Москва требовала юридических гарантий безопасности, но переговоры с США и НАТО результатов не принесли. Как заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Россия пыталась договориться с альянсом и западными странами о принципах равной и неделимой безопасности в Европе на протяжении 30 лет. «Ответом были лишь уловки, обман, давление и шантаж», — отметил он.