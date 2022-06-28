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Военная операция на Украине ,  
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В ООН заявили о «моменте истины» в вопросе доступа к украинским портам

Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал о рамочном соглашении, по которому заблокированное на территории Украины зерно будут вывозить из трех портов в сторону Турции с согласия Москвы
Фото: AP
Фото: AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил лидерам стран «Группы семи» (G7; объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США), что переговоры о доступе к украинским портам, в которых заблокированы тонны зерна, достигли «момента истины». Об этом сообщает The Guardian.

Со слов Гутерриша, представители ООН ведут обсуждения отдельно с украинской и российской стороной о том, чтобы зерно и удобрения из этих стран попали на международный рынок.

Как передает Би-би-си, генсек ООН рассказал о рамочном соглашении, по которому зерно из Украины будут с согласия России вывозить из трех портов, контролируемых Киевом. Гутерриш сообщил, что в соответствии с этими договоренностями суда с зерном будут идти через Черное море в сторону Турции по обозначенным маршрутам. Операцию будут совместно контролировать Киев, Москва, Анкара и ООН.

Турция заявила о договоренности создать операционный центр по зерну
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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин 27 июня заявил «Известиям», что Россия готова способствовать вывозу зерновых иностранными судами из украинских портов. Газета со ссылкой на источник сообщила, что российская сторона может пропустить в порт Одессы дополнительные суда, досмотрев их вместе с Турцией, «чтобы на этих судах на Украину не провезли оружие». Би-би-си пишет, что Киев согласился на это требование.

Россия и Украина — одни из крупнейших мировых поставщиков пшеницы. В начале мая в ООН заявили о блокировке 4,5 млн т зерна в портах Украины из-за российской военной операции. Позднее президент США Джо Байден сообщил о 20 млн т в украинских хранилищах. Российские власти при этом настаивают, что препятствий для вывоза зерна со стороны российских военных нет, и утверждают что этому мешает сам Киев, заминировав свои порты.

Турция выступила посредником в решении вопроса о вывозе украинского зерна. Анкара, Киев и Москва создали канал связи по зерну по линии генералов; в Стамбуле появится операционный центр.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Антониу Гутерриш ООН зерно Украина порт переговоры

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