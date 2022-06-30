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Политика ,  
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Кремль исключил влияние заявлений Джонсона на планы Путина по саммиту G20

Песков: заявления Джонсона об участии России в саммите G20 не повлияют на планы Путина
Джонсон допускает «много разных высказываний и заявлений, не совсем удачных и чудовищных», заявил Песков. Ранее британский премьер заявил, что будет «поражен», если Путин приедет на саммит G20, и назвал его «фигурой-изгоем»
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Заявления властей Великобритании никак не могут повлиять на решение президента России Владимира Путина участвовать в саммите G20, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так в Кремле отреагировали на слова британского премьер-министра Бориса Джонсона. Накануне он заявил, что Путин «вряд ли поедет на саммит». Премьер-министр отметил, что будет «поражен», если это будет не так, и назвал российского лидера «фигурой-изгоем».

Песков, комментируя эти слова, отметил, что «Джонсон допускает много разных высказываний и заявлений <...>, не совсем удачных и чудовищных». На днях, прибыв на саммит НАТО в Мадриде, премьер заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной», и назвал его «идеальным примером токсичной маскулинности». Российский президент в ответ напомнил Джонсону о Маргарет Тэтчер, которая приняла решение о начале боевых действий против Аргентины за Фолклендские острова.

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Пресс-секретарь также напомнил, что в Кремле получили приглашение на саммит G20 и подтвердили, что участие России предусматривается. «Мы уже говорили, что Россия имеет приглашение и этот вопрос анализируется. Решение будет принято в должное время», — отметил он.

Саммит «Большой двадцатки» (неформальный клуб, который объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе Евросоюз, США, Россию, Китай, Великобританию, Францию, Бразилию, Саудовскую Аравию и других) пройдет 15–16 ноября на острове Бали.

Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 еще в апреле. На мероприятие также пригласили президента Владимира Зеленского, несмотря на то что Украина не входит в объединение.

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Кремль, как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на приглашение «ответил положительно». Однако премьер-министр Италии Марио Драги исключил участие Путина в саммите, заявив, что тот не приедет. В то же время он допустил, что российский президент может принять участие в мероприятии удаленно. Ушаков в свою очередь повторил: «Приглашение поступило, и мы на него ответили».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
G20 Владимир Путин Борис Джонсон Дмитрий Песков бойкот Кремль

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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