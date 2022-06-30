Кремль исключил влияние заявлений Джонсона на планы Путина по саммиту G20

Песков: заявления Джонсона об участии России в саммите G20 не повлияют на планы Путина

Джонсон допускает «много разных высказываний и заявлений, не совсем удачных и чудовищных», заявил Песков. Ранее британский премьер заявил, что будет «поражен», если Путин приедет на саммит G20, и назвал его «фигурой-изгоем»

Борис Джонсон (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Заявления властей Великобритании никак не могут повлиять на решение президента России Владимира Путина участвовать в саммите G20, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так в Кремле отреагировали на слова британского премьер-министра Бориса Джонсона. Накануне он заявил, что Путин «вряд ли поедет на саммит». Премьер-министр отметил, что будет «поражен», если это будет не так, и назвал российского лидера «фигурой-изгоем».

Песков, комментируя эти слова, отметил, что «Джонсон допускает много разных высказываний и заявлений <...>, не совсем удачных и чудовищных». На днях, прибыв на саммит НАТО в Мадриде, премьер заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной», и назвал его «идеальным примером токсичной маскулинности». Российский президент в ответ напомнил Джонсону о Маргарет Тэтчер, которая приняла решение о начале боевых действий против Аргентины за Фолклендские острова.

Пресс-секретарь также напомнил, что в Кремле получили приглашение на саммит G20 и подтвердили, что участие России предусматривается. «Мы уже говорили, что Россия имеет приглашение и этот вопрос анализируется. Решение будет принято в должное время», — отметил он.

Саммит «Большой двадцатки» (неформальный клуб, который объединяет страны с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в том числе Евросоюз, США, Россию, Китай, Великобританию, Францию, Бразилию, Саудовскую Аравию и других) пройдет 15–16 ноября на острове Бали.

Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 еще в апреле. На мероприятие также пригласили президента Владимира Зеленского, несмотря на то что Украина не входит в объединение.

Читайте на РБК Pro Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам Максимум 730 тыс. руб.: сколько платят тестировщикам и DevOps-инженерам Статьи Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффет и Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Российское ПО уступает западным аналогам. Почему это не всегда важно Российское ПО уступает западным аналогам. Почему это не всегда важно Инструкции

Кремль, как сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, на приглашение «ответил положительно». Однако премьер-министр Италии Марио Драги исключил участие Путина в саммите, заявив, что тот не приедет. В то же время он допустил, что российский президент может принять участие в мероприятии удаленно. Ушаков в свою очередь повторил: «Приглашение поступило, и мы на него ответили».