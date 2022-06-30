Путин вспомнил ситуацию с Тэтчер и Фолклендами в ответ на слова Джонсона
Президент России Владимир Путин, отвечая на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о российской военной операции на Украине, вспомнил события 1982, когда бывший премьер британского королевства Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.
Ранее Джонсон в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Россия не стала бы начинать на Украине спецоперацию, если бы Путин «был женщиной — кем он, очевидно, не является». По словам премьера, действия российского президента в отношении Украины можно назвать «идеальным примером токсичной маскулинности».
«Я сейчас не будут говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий», — ответил Путин.
По его мнению, такие действия британских властей обусловлены «имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса». Он назвал слова Джонсона «не очень корректной ссылкой» на текущие события.
В Кремле с иронией отреагировали на слова Джонсона. «Старина [Зигмунд] Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С таким заявлением о российской военной операции британский премьер выступил после того, как прибыл в Мадрид на саммит НАТО сразу после саммита «Большой семерки». В первый день переговоров G7, 26 июня, перед тем как занять свои места за столом, Джонсон в шутку спросил, можно ли раздеться. «Мы все должны показать, что круче Путина», — сказал он, намекая на фотографии, на которых российский президент позирует верхом с голым торсом.
Война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова началась в 1982 году и продлилась менее трех месяцев. Победу в ней одержали британские власти, которые контролируют острова по сей день. В 2013 году на территории прошел референдум, в ходе которого жители высказались за то, чтобы архипелаг остался британским. Аргентина не признает его результаты.