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Военная операция на Украине ,  
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Путин вспомнил ситуацию с Тэтчер и Фолклендами в ответ на слова Джонсона

Ранее Джонсон заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин «был женщиной». Тогда президент России вспомнил войну Британии и Аргентины за Фолклендские острова, начатую Маргарет Тэтчер
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Президент России Владимир Путин, отвечая на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о российской военной операции на Украине, вспомнил события 1982, когда бывший премьер британского королевства Маргарет Тэтчер приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.

Ранее Джонсон в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Россия не стала бы начинать на Украине спецоперацию, если бы Путин «был женщиной — кем он, очевидно, не является». По словам премьера, действия российского президента в отношении Украины можно назвать «идеальным примером токсичной маскулинности».

«Я сейчас не будут говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий», — ответил Путин.

Джонсон предложил лидерам G7 показать на фото, что они «круче» Путина
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Фумио Кисида, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Джо&nbsp;Байден,&nbsp;Марио Драги,&nbsp;Джастин Трюдо, Олаф Шольц&nbsp;и&nbsp;Эмманюэль Макрон&nbsp;во время рабочего обеда на встрече G7&nbsp;в замке Эльмау в Баварии,&nbsp;Германия

По его мнению, такие действия британских властей обусловлены «имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса». Он назвал слова Джонсона «не очень корректной ссылкой» на текущие события.

В Кремле с иронией отреагировали на слова Джонсона. «Старина [Зигмунд] Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С таким заявлением о российской военной операции британский премьер выступил после того, как прибыл в Мадрид на саммит НАТО сразу после саммита «Большой семерки». В первый день переговоров G7, 26 июня, перед тем как занять свои места за столом, Джонсон в шутку спросил, можно ли раздеться. «Мы все должны показать, что круче Путина», — сказал он, намекая на фотографии, на которых российский президент позирует верхом с голым торсом.

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Война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова началась в 1982 году и продлилась менее трех месяцев. Победу в ней одержали британские власти, которые контролируют острова по сей день. В 2013 году на территории прошел референдум, в ходе которого жители высказались за то, чтобы архипелаг остался британским. Аргентина не признает его результаты.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Стекольникова
Владимир Путин Борис Джонсон Маргарет Тэтчер Великобритания Фолклендские острова

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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