Ушаков ответил на слова Драги о том, что Путин не приедет на саммит G20
Российская сторона исходит из того, что приглашение на саммит G20 для президента Владимира Путина получено и Москва на него ответила, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
«Приглашение поступило, мы на него ответили», — сказал Ушаков.
Так он прокомментировал заявление итальянского премьер-министра Марио Драги, который, сославшись на индонезийского президента Джоко Видодо (Индонезия в этом году председательствует в G20), сообщил, что Путин не приедет на саммит. «Видодо был категоричен, он исключил это (возможность приезда Путина — РБК), он не приедет», — цитирует Драги Bloomberg.
Премьер-министр допустил, что Путин может принять участие в саммите удаленно, однако окончательно это еще не определено.
Источник Bloomberg, близкий к правительству Индонезии, сообщил, что приглашение Путину отправлено и от него зависит, принять участие в саммите очно или удаленно.
Как сообщает ТАСС, Ушаков удивился сделанному Драги заявлению. «Ну не Драги же определяет [в каком формате будет участвовать Путин]. <...> Он, наверное, забыл, что уже не председатель. По инерции наверное», — предположил помощник президента (Италия была председателем в G20 до Индонезии).
Саммит стран-членов G20 пройдет на Бали в ноябре. О приглашении Путину принять в нем участие стало известно еще в апреле, однако официально об ответе Кремля было объявлено лишь 27 июня. «Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. Мы ответили положительно, мы ответили, что заинтересованы принять участие», — сообщал Ушаков.
Также на саммит пригласили и Зеленского, несмотря на то, что Украина не входит в число стран-участниц G20. Bloomberg сообщал, что с таким предложением выступили некоторые государства, входящие в «Большую двадцатку», после того, как стало известно о приглашении Путина. Зеленский дал свое согласие на участие.
Саммит пройдет 15–16 ноября на острове Бали.