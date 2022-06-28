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Политика ,  
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Ушаков ответил на слова Драги о том, что Путин не приедет на саммит G20

Ранее об этом сообщал премьер Италии Марио Драги, ссылаясь на слова президента Индонезии. Ушаков заявил, что формат участия Путина определяет не Драги, и подчеркнул, что Москва исходит из того, что ответ на приглашение был дан
Подготовка отеля Apurva Kempinski к саммиту G20
Подготовка отеля Apurva Kempinski к саммиту G20 (Фото: Dita Alangkara / AP)

Российская сторона исходит из того, что приглашение на саммит G20 для президента Владимира Путина получено и Москва на него ответила, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

«Приглашение поступило, мы на него ответили», — сказал Ушаков.

Так он прокомментировал заявление итальянского премьер-министра Марио Драги, который, сославшись на индонезийского президента Джоко Видодо (Индонезия в этом году председательствует в G20), сообщил, что Путин не приедет на саммит. «Видодо был категоричен, он исключил это (возможность приезда Путина — РБК), он не приедет», — цитирует Драги Bloomberg.

Премьер-министр допустил, что Путин может принять участие в саммите удаленно, однако окончательно это еще не определено.

Кремль анонсировал участие Путина в саммите G20 в Индонезии
Политика
Фото:Elizabeth Frantz / Getty Images

Источник Bloomberg, близкий к правительству Индонезии, сообщил, что приглашение Путину отправлено и от него зависит, принять участие в саммите очно или удаленно.

Как сообщает ТАСС, Ушаков удивился сделанному Драги заявлению. «Ну не Драги же определяет [в каком формате будет участвовать Путин]. <...> Он, наверное, забыл, что уже не председатель. По инерции наверное», — предположил помощник президента (Италия была председателем в G20 до Индонезии).

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Саммит стран-членов G20 пройдет на Бали в ноябре. О приглашении Путину принять в нем участие стало известно еще в апреле, однако официально об ответе Кремля было объявлено лишь 27 июня. «Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. Мы ответили положительно, мы ответили, что заинтересованы принять участие», — сообщал Ушаков.

Также на саммит пригласили и Зеленского, несмотря на то, что Украина не входит в число стран-участниц G20. Bloomberg сообщал, что с таким предложением выступили некоторые государства, входящие в «Большую двадцатку», после того, как стало известно о приглашении Путина. Зеленский дал свое согласие на участие.

Саммит пройдет 15–16 ноября на острове Бали.

Авторы
Теги
Персоны
Мария Лисицына Мария Лисицына
Юрий Ушаков Марио Драги Владимир Путин G20 саммит G20 Индонезия

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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