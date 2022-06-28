Ушаков ответил на слова Драги о том, что Путин не приедет на саммит G20

Ранее об этом сообщал премьер Италии Марио Драги, ссылаясь на слова президента Индонезии. Ушаков заявил, что формат участия Путина определяет не Драги, и подчеркнул, что Москва исходит из того, что ответ на приглашение был дан

Подготовка отеля Apurva Kempinski к саммиту G20 (Фото: Dita Alangkara / AP)

Российская сторона исходит из того, что приглашение на саммит G20 для президента Владимира Путина получено и Москва на него ответила, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».

«Приглашение поступило, мы на него ответили», — сказал Ушаков.

Так он прокомментировал заявление итальянского премьер-министра Марио Драги, который, сославшись на индонезийского президента Джоко Видодо (Индонезия в этом году председательствует в G20), сообщил, что Путин не приедет на саммит. «Видодо был категоричен, он исключил это (возможность приезда Путина — РБК), он не приедет», — цитирует Драги Bloomberg.

Премьер-министр допустил, что Путин может принять участие в саммите удаленно, однако окончательно это еще не определено.

Источник Bloomberg, близкий к правительству Индонезии, сообщил, что приглашение Путину отправлено и от него зависит, принять участие в саммите очно или удаленно.

Как сообщает ТАСС, Ушаков удивился сделанному Драги заявлению. «Ну не Драги же определяет [в каком формате будет участвовать Путин]. <...> Он, наверное, забыл, что уже не председатель. По инерции наверное», — предположил помощник президента (Италия была председателем в G20 до Индонезии).

Читайте на РБК Pro Pro Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить Статьи Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст Инструкции Pro Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве Инструкции Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Статьи Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя Инструкции

Саммит стран-членов G20 пройдет на Бали в ноябре. О приглашении Путину принять в нем участие стало известно еще в апреле, однако официально об ответе Кремля было объявлено лишь 27 июня. «Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается. Мы ответили положительно, мы ответили, что заинтересованы принять участие», — сообщал Ушаков.

Также на саммит пригласили и Зеленского, несмотря на то, что Украина не входит в число стран-участниц G20. Bloomberg сообщал, что с таким предложением выступили некоторые государства, входящие в «Большую двадцатку», после того, как стало известно о приглашении Путина. Зеленский дал свое согласие на участие.

Саммит пройдет 15–16 ноября на острове Бали.