Медведев заявил об отсутствии новой европейской площадки для переговоров
Россия покинула Совет Европы, и теперь вопрос в том, чего добились требовавшие исключить страну из международной организации, поскольку новой европейской площадки для переговоров не появилось, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
«Мы с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по недомыслию вступили в детском возрасте развития современной российской государственности», — отметил Медведев.
По его словам, теперь вопрос, «чем они будут заниматься» без России.
«Я вот не знаю. Вопрос и в том, что новой европейской площадки также не появилось. А мы, как известно, остаемся крупнейшей европейской страной и никуда не денемся. Где теперь обсуждать новую конфигурацию системы безопасности в Европе?» — задался вопросом замглавы Совета безопасности.
Он добавил, что «есть и другие примеры подобного нерационального отношения к международным организациям».
В ночь на 15 марта комитет Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) призвал исключить Россию из Совета Европы за «несовместимые со статусом страны — участницы организации» действия. В тот же день в МИДе заявили, что Россия сама решила выйти из международной организации. Этот шаг вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой объяснил «беспрецедентным политическим и санкционным давлением» в отношении Москвы. Позже ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы. После выхода из организации Москва решила не исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные с 16 марта, и создать его собственную альтернативу.
Накануне же Россию призвали исключить из другой международной организации — Совета Безопасности ООН. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соответствующее решение будет «честным и справедливым», поскольку «Россия не имеет права оставаться в Совете Безопасности ООН».
28 июня Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Киева. Медведев заявил, что «попытка демонстративно наказать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН, осуществляющего суверенную внутреннюю и внешнюю политику», неприемлема. «Безусловно, такие неправомерные и политически мотивированные шаги подрывают любое доверие к его дальнейшей деятельности», — сказал он.