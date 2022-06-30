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Политика ,  
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Медведев заявил об отсутствии новой европейской площадки для переговоров

По словам Медведева, Россия с облегчением вышла из Совета Европы, куда «по недомыслию вступила в детском возрасте развития современной российской государственности»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / AP)

Россия покинула Совет Европы, и теперь вопрос в том, чего добились требовавшие исключить страну из международной организации, поскольку новой европейской площадки для переговоров не появилось, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

«Мы с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по недомыслию вступили в детском возрасте развития современной российской государственности», — отметил Медведев.

По его словам, теперь вопрос, «чем они будут заниматься» без России.

«Я вот не знаю. Вопрос и в том, что новой европейской площадки также не появилось. А мы, как известно, остаемся крупнейшей европейской страной и никуда не денемся. Где теперь обсуждать новую конфигурацию системы безопасности в Европе?» — задался вопросом замглавы Совета безопасности.

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Он добавил, что «есть и другие примеры подобного нерационального отношения к международным организациям».

В ночь на 15 марта комитет Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) призвал исключить Россию из Совета Европы за «несовместимые со статусом страны — участницы организации» действия. В тот же день в МИДе заявили, что Россия сама решила выйти из международной организации. Этот шаг вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой объяснил «беспрецедентным политическим и санкционным давлением» в отношении Москвы. Позже ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы. После выхода из организации Москва решила не исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные с 16 марта, и создать его собственную альтернативу.

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Накануне же Россию призвали исключить из другой международной организации — Совета Безопасности ООН. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соответствующее решение будет «честным и справедливым», поскольку «Россия не имеет права оставаться в Совете Безопасности ООН».

28 июня Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Киева. Медведев заявил, что «попытка демонстративно наказать Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН, осуществляющего суверенную внутреннюю и внешнюю политику», неприемлема. «Безусловно, такие неправомерные и политически мотивированные шаги подрывают любое доверие к его дальнейшей деятельности», — сказал он.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Медведев Совет Европы Совет безопасности России

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