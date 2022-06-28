Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Киева

Днем 28 июня Совет безопасности ООН проведет срочное совещание по ситуации на Украине, сообщила миссия председательствующей Албании в Twitter.

«Украина попросила председателя [Совета безопасности] созвать встречу после интенсивных обстрелов городов по всей стране в последние дни», — сообщила пресс-служба совета в соцсети. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подтвердил информацию о запросе встречи в Twitter.

Заседание по вопросу обеспечения безопасности и поддержания мира на Украине начнется в 15:00 по Брюсселю (14:00 мск).

На совещании члены Совета безопасности обсудят ситуацию в Кременчуге Полтавской области Украины, отметила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд в Twitter.

27 июня в торговый центр «Амстор» в Кременчуге попали ракеты, а на площади более 10 тыс. кв. м начался пожар, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, перед включением сирен в здании находились более 1 тыс. человек, многие смогли эвакуироваться. По данным на ночь 28 июня, погибли 16 человек, сообщила служба чрезвычайных ситуаций Украины. Еще 59 человек пострадали, 25 из них находятся в больнице.

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Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик назвал атаку на торговый центр крайне прискорбной. «Любая гражданская инфраструктура, которая включает в себя, очевидно, торговые центры и гражданских лиц, никогда не должна подвергаться нападениям », — сказал он.

Заместитель постоянного председателя России в ООН Дмитрий Полянский сделал ретвит видео с пожара в Кременчуге. «Похоже, мы имеем дело с новой провокацией в стиле Бучи (городе, где в апреле нашли тела мирных жителей. — РБК)», — написал он в Twitter. По его версии, в этой ситуации «слишком много несостыковок».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Министерство обороны заявляло, что российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре.