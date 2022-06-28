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Военная операция на Украине ,  
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Совбез ООН проведет срочное заседание по запросу Киева

Совет безопасности ООН проведет срочное заседание по запросу постпреда Украины Кислицы

Днем 28 июня Совет безопасности ООН проведет срочное совещание по ситуации на Украине, сообщила миссия председательствующей Албании в Twitter.

«Украина попросила председателя [Совета безопасности] созвать встречу после интенсивных обстрелов городов по всей стране в последние дни», — сообщила пресс-служба совета в соцсети. Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица подтвердил информацию о запросе встречи в Twitter.

Заседание по вопросу обеспечения безопасности и поддержания мира на Украине начнется в 15:00 по Брюсселю (14:00 мск).

Зеленский заявил о попадании ракет в торговый центр в Кременчуге
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На совещании члены Совета безопасности обсудят ситуацию в Кременчуге Полтавской области Украины, отметила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд в Twitter.

27 июня в торговый центр «Амстор» в Кременчуге попали ракеты, а на площади более 10 тыс. кв. м начался пожар, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, перед включением сирен в здании находились более 1 тыс. человек, многие смогли эвакуироваться. По данным на ночь 28 июня, погибли 16 человек, сообщила служба чрезвычайных ситуаций Украины. Еще 59 человек пострадали, 25 из них находятся в больнице.

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Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик назвал атаку на торговый центр крайне прискорбной. «Любая гражданская инфраструктура, которая включает в себя, очевидно, торговые центры и гражданских лиц, никогда не должна подвергаться нападениям », — сказал он.

Военная операция на Украине. Главное
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Заместитель постоянного председателя России в ООН Дмитрий Полянский сделал ретвит видео с пожара в Кременчуге. «Похоже, мы имеем дело с новой провокацией в стиле Бучи (городе, где в апреле нашли тела мирных жителей. — РБК)», — написал он в Twitter. По его версии, в этой ситуации «слишком много несостыковок».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Министерство обороны заявляло, что российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Теги
Совет безопасности ООН заседание Украина

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