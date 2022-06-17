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Кудрин указал на вред выхода России из международных организаций

Участие России в международных организациях позволяет оставаться «в мире, в рынке», сказал Кудрин, призвав «не бросаться» из них. Ранее Россия покинула Совет Европы, в МИД призвали оставшихся участников «наслаждаться друг другом»
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Сергей Савостьянов / фотохост-агентство ТАСС)

России не стоит самостоятельно покидать международные организации из-за приостановки членства в них или неудовлетворенности отношением к себе, поскольку для нахождения страны «в рынке» необходимо исполнение многих соглашений. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Чтобы когда-то не произошло, что мы доехали до границы на своем автомобиле, а дальше он не соответствует требованиям по экологии других стран. И поэтому мы будем ездить внутри только. И дальше нас не выпустят, нужно пересаживаться, как минимум», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты выразил уверенность, что России не стоит «самой бросаться» из международных организаций и отметил, что говорил в рамках ПМЭФ о важности соблюдения множества конвенционных соглашений, они регулируют «и взаимную торговлю, и обмен гражданами, и транспортные, и другие вопросы, которые должны быть сопряжены, чтобы мы работали в мире, в рынке».

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Фото:Lisa Leutner / AP

Ранее в российском МИД приняли решение покинуть Совет Европы, объяснив эту меру злоупотреблением абсолютным большинством стран Евросоюза и НАТО в комитете министров Совета Европы, что становится продолжением «линии на разрушение» этой организации. «Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», — говорилось в сообщении российского министерства.

В конце мая президент Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по актуализации стратегии участия страны в ВТО, в которую Россия вступила в 2012 году, и изучить принятые странами-участницами организации ограничения против России.

В Минэкономики затем представили четыре аргумента против выхода России из ВТО, министерство указало, что организация не ограничивает официальную Москву в принятии мер по защите безопасности, но членство в ней является важным инструментом поддержки российского экспорта, причем если выйти из ВТО, уменьшатся права, а не обязанности. Кроме того, Россия будет изолирована от разработки новых правил мировой торговли, отметили в Минэкономики.

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В МИД заверили, что вопрос выхода России из ВТО не обсуждается. Замглавы МИД России Александр Панкин в середине июня пояснил, что Россия «как бы ни было сложно» вступила в организацию осознанно на основании выгод. «Хлопать дверью не собираемся», — подчеркнул он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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