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Минобороны назвало «катастрофой для ВСУ» попытку захвата острова Змеиный

Попытка захвата острова Змеиный привела за прошедшие трое суток к гибели более 50 украинских солдат, потере четыре самолета, 10 вертолетов, три катера и 30 беспилотников, что стало «катастрофой для ВСУ». Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой. Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и тридцати беспилотных летательных аппаратов», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

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