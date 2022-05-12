Минобороны заявило о сбитом беспилотнике и перехвате ракет над Змеиным

Ракеты «Точка У» перехвачены над островом Змеиный, беспилотник сбит в том же районе. Кроме того, российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства и установку ЗРК С-300

Фото: mod_russia / Telegram

Российские военнослужащие на Украине сбили один беспилотник в небе над островом Змеиный и перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У», сообщает в Telegram российское Минобороны.

За день российские военные поразили 38 районов, где находился личный состав противника вместе с техникой, и нанесли удары по четырем пунктам управления. Также удары удалось нанести по четырем складам с боеприпасами, расположенным в районе города Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). В районе Харькова военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства. Все удары, по данным Минобороны, наносили высокоточными ракетами воздушного базирования, всего военные уничтожили 170 человек и 41 единицу военной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Кроме того, в вечерней сводке Минобороны сказано, что за день оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 45 районам, где дислоцировались личный состав противника и военная техника. Служащие этих подразделений уничтожили хранилище топлива в районе поселка Врубовка Луганской народной республики (ЛНР), которое украинские войска использовали для снабжения военной техники.

За день российская артиллерия нанесла удары по 14 пунктам управления и семи артиллерийским подразделениям на огневых позициях и поразила 358 районов, где находились украинские военные с техникой. Около села Долина Харьковской области с помощью артиллерии удалось уничтожить пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300.

Кроме этого, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников в районах сел Липцы и Глубокое Харьковской области, а также в окрестностях Донецка и поселка Александровка в ДНР. За день средства ПВО уничтожили десять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» около поселка Полевое.

Всего, по данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 164 самолета, 125 вертолетов, 304 ЗРК и 827 беспилотников. Кроме того, военные поразили 3022 танка и других бронемашин, 366 установок РСЗО, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов и 2832 специальных военных автомобиля.