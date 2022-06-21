Минобороны сообщило об отражении атаки украинских сил на остров Змеиный

Украина задействовала в воздушном налете 15 ударных и разведывательных беспилотников, а также два турецких Bayraktar. В районе острова был замечен и американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk

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Российские военные отбили атаку Вооруженных сил Украины на остров Змеиный, было сбито 13 украинских беспилотников, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По данным военного ведомства, попытка захватить Змеиный украинские силы предприняли накануне, 20 июня, около 5:00.

«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата. В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2», — рассказал Конашенков. Он также сообщил, что в воздушном пространстве в районе острова Змеиный был замечен разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk.

Украинские силы обеспечивали противовоздушное прикрытие дронов системами С-300 с позиций в районе Тузлы и Очакова. Удары по острову Змеиный нанесли баллистическими ракетами «Точка-У», РСЗО «Ураган» и американскими гаубицами М-777 с позиций под Одессой и на острове Кубанский, отметил Конашенков.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«Российскими средствами ПВО — зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» — все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены», — сказал представитель Минобороны.

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Всего в районе острова российские военные сбили 13 беспилотников, четыре ракеты «Точка-У» и 21 снаряд системы «Ураган». Ни один из украинских снарядов не достиг цели, заключил Конашенков.

Минобороны сообщило о сдаче острова Змеиный военнослужащими Украины 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации. Тогда в ведомстве рассказали, что 82 человека сложили оружие и добровольно сдались российским военным. Тогда же Киев сообщил о потере контроля над островом.

В начале мая российское военное ведомство рассказало, что в районе острова был сбит Bayraktar TB2, а позднее — о нескольких попытках десанта ВСУ высадиться на остров. Все они были неудачными, отметили в Минобороны.



