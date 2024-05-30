Reuters узнал о просьбе Макрона по санкциям на российский титан

Макрон лично убедил премьера Канады Трюдо освободить Airbus от санкций в отношении российского титана, рассказали источники Reuters. О соответствующем решении Канады аэрокосмическая корпорация сообщила на прошлой неделе

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо попытался убедить его разрешить нескольким компаниям, включая авиапроизводителя Airbus, использовать российский титан вопреки санкциям, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. По словам одного из них, телефонный разговор состоялся 29 марта.

Близкий к французскому президенту источник заявил, что Макрон приложил «значительные усилия», чтобы убедить Трюдо сделать исключение для европейских компаний. До этого просьба французской стороны передавалась «на всех уровнях», отмечает Reuters. По словам другого собеседника агентства, как минимум еще одна страна Европы поддержала позицию Франции. Какая именно, не уточняется.

О том, что Канада разрешила Airbus использовать российский титан при производстве, Reuters сообщило 24 апреля. «Airbus осведомлен о том, что канадское правительство ввело санкции в отношении ВСМПО, и получил необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями», — говорилось в заявлении компании, которое привело агентство.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана. Она попала под санкции Канады в феврале 2024 года. Прошлой осенью корпорацию внес в санкционный список Минторг США из-за выпуска продукции для российской военной отрасли. Как сообщала The Washington Post (WP) со ссылкой на анализ экспортных данных, западные компании с февраля 2022 года закупили у России титана на сотни миллионов долларов. В частности, в 2022 году «ВСМПО-Ависма» поставила Airbus титан на $24 млн, а в 2023-м — на $345 млн. Компания стала крупнейшим закупщиком среди других европейских и американских фирм. Сама Airbus в начале декабря 2022 года пообещала отказаться от поставок титана из России, отметив, что это займет несколько месяцев из-за сложностей с сертификацией новых поставщиков.

Как отмечает Reuters, Оттава поначалу твердо стояла на своем, однако вскоре изменила свою политику, предоставив Airbus возможность закупать российский титан. «Добиться отмены санкций было нелегко. Я думаю, если бы французское правительство не повышало их постоянно на таком уровне, мы бы держались довольно твердо», — сказал канадский источник агентства.

В Кремле, комментируя разрешение на использование Airbus российского титана вопреки санкциям, заявили, что относятся к такому решению «с пониманием». «Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность при полном отказе от нашей продукции. В таких случаях западники действуют гибко, не обращая внимания на условности», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.